Až na dřeň! Plzeň pomáhá nadaci, Havel byl v užším výběru dárců

Na hřišti se aktuálně trápí a hledají cestu z výsledkové krize. Jsou ale chvíle, kdy jdou výsledky a celý fotbal stranou. Viktoria Plzeň pokračuje v dlouhodobé pomoci tam, kde je to nejvíc potřeba. Do registru dárců kostní dřeně ve středu vstoupila téměř stovka hráčů i zaměstnanců klubu. Viktoria spolupracuje s Nadací pro transplantaci kostní dřeně od roku 2011, s projektem s Viktorkou až na dřeň! oslovuje i další fotbalové týmy z regionu a veřejnost. Hráči Viktorie nosí na dresech od roku 2018 logo nadace při zápasech evropských pohárů.

Před zraky přítomných novinářů vstoupili do registru Lukáš Kalvach, Adam Vlkanova a Jan Sýkora , který je tváří projektu. „Jsou věci, které přesahují fotbal, jsem rád, že Viktorka dělá takové projekty. Vstupní proces je jednoduchý a naprosto bezbolestný. Za 20 vteřin je hotovo a jdete domů. Všichni hráči se k tomu staví čelem,“ prozradil plzeňský záložník. „Je skvělý pocit dát někomu naději na život.“

Viktoria spolupracuje s Nadací pro transplantaci kostní dřeň už od roku 2011, kdy slavila první ligový titul. Od roku 2018, kdy potřetí postoupila do Ligy mistrů, se spolupráce zintenzivněla, v zápasech evropských pohárů nosí hráči na dresech logo organizace.

Spolupráci klub dál prohlubuje. Následující čtyři domácí zápasy Viktoria pozve vždy čtyři regionální fotbalové kluby s rodinami, akce bude pokračovat i v následující sezoně. Pro kluby zajistí a zaplatí dopravu, vstupenky na zápas a občerstvení. „Přímo ve stanu před Doosan Arenou pak zájemci vstoupí do registru dárců. Stan bude otevřený dvě hodiny před zápasem i pro veřejnost,“ uvedl obchodně-marketingový manažer Jaromír Hamouz.

Díky záštitě a pomoci primátora a hejtmana osloví Viktoria celý Plzeňský kraj. „Fotbalové kluby jsou často lídrem dění v obcích. Takže doufáme, že vstoupí nejen fotbalisté, ale i zástupci jiných sportů i třeba dobrovolných hasičů,“ řekl mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Do registru vedle hráčů A-týmu vstoupilo také deset zaměstnanců Viktorie, celý B-tým a desítky hráček a juniorů U-19. „Za poslední tři roky se nám do užšího výběru dostali tři Viktoriáni - mládežnický reprezentant, Milan Havel, který už podstoupil finální odběry, a jeden zaměstnanec. Šance pomoci opravdu existuje,“ dodal Hanzlík.

Podle předsedy správní rady nadace a primáře hematologicko-onkologického oddělení plzeňské fakultní nemocnice Pavla Jindry přináší takováto osvětová aktivita stovky nových zájemců o vstup do registru. „Spolupráce s Viktorkou je dlouhodobá a konzistentní. Se 120 000 registrovými dárci patříme k největším v postkomunistických zemí, v Maďarsku je jich 6 000 a na Slovensku asi 20 000. Náš vysoký počet je dobrou zprávu pro všechny nemocné,“ řekl. Viktoria dodává do registru nejvíc dárců, silní jsou také policisté a hasiči.

Do registru pro možnou transplantací krvetvorných buněk mohou vstoupit lidé od 18 do 35 let s dobrým zdravotním stavem. Dárci se pro pacienta hledají na základě shody v transplantačních znacích. „Jejich pestrost je natolik velká, že pokud bychom je zkombinovali, tak přesahuje počet lidí na zeměkouli. Proto je důležité, aby byl registr co největší,“ dodal Jindra.