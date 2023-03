(Ne)nahraditelný mistr dvou pozic. Může Slavia vyřešit odchod Olayinky?

Snad každý se těší na léto, na teplo, koupání, sladký život se zmrzlinou v ruce... V Edenu ne. Protože až proběhne slunovrat, pár dní nato zmizí ze Slavie jeden z jejích nejdůležitějších hráčů posledních let – Peter Olayinka.

V klubu kolem toho bylo chvíli zle. Z Olayinky se stal málem vyvrhel, že si pokoutně na přelomu prosince a ledna domluvil budoucí přestup v Bělehradě do Crvene Zvezdy. Předsedu Jaroslava Tvrdíka nejvíc dopálila zveřejněná fotka hráče s novým dresem...

Olayinka se vyfotil v dresu Zvezdy a namíchl bosse: Bylo ve hře vyřazení z kádru Slavie? Video se připravuje ...

Hlavy pak ale vychladly, nemělo smysl se zlobit, že hráč s nákladnou smlouvou chce ještě do zahraničí, kde mu jeho představy splní, zatímco vedení červenobílých těžko.

A vychladly určitě i proto, že „sešívaní“ vědí, jaký poklad v Olayinkovi pořád ještě mají. A že stojí za to ho na jaře v boji o titul vytěžit do poslední kapky potu. Zatím se to úplně potvrzuje.