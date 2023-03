Macík je zpět, oba trenéři ho chválili. Co zájem Slovanu a nová smlouva?

V polovině loňského srpna si olomoucký brankář Matúš Macík zachytal ligu naposledy, Sigma prohrála na Letné se Spartou 0:2 a slovenský gólman od té doby marodil. Byl ve vrcholné formě, zajímal se o něj Slovan Bratislava, ale on sedm měsíců marodil. V sobotu se vrátil na elitní scénu, když dostal šanci kvůli bolavému zápěstí Tadeáše Stoppena a vynuloval Mladou Boleslav. Sigma i díky němu vyhrála 2:0, na jaře zůstává neporažena a tvrdě se hlásí do boje o čtvrtou příčku.

Jedna standardka na začátku první půle, druhá standardka v úvodu druhého poločasu – 2:0 a bylo rozhodnuto. Hanáci dali Mladé Boleslavi ochutnat medicínu z minulého víkendu, kdy Středočeši právě tímto způsobem přejeli Liberec.

Extra ofenzivní podívaná to nebyla, bylo znát, že Olomouc má z brejkových situací hostů, konkrétně z Vasila Kušeje a Tomáš Ladry, velký respekt. A tak byl hlavním příběhem duelu comeback gólmana Matúše Macíka.

„Byl výborný, vrátil se pro nás v blbou dobu. Ještě týden si mohl odpočinout, bylo by to zajímavější...“ hořce se usmál kouč Mladé Boleslavi Pavel Hoftych.

„Má asi v rukavicích magnety, protože pochytal všechno. Znám ho už ze Slovenska, je obrovský, působí tak, že v brance není místo,“ doplnil pochvalně.

Jeho obránce Ondřej Karafiát, jenž utkání nešťastně rozhodl vlastní tečí Slámova centru už ve třetí minutě, měl trošku jiný názor. Macík mu nepřišel tak dokonalý.

„Vypadal nervózně, celkem to tam lovil. Pár centrů mu vypadlo, i nějaká střela. Bohužel naše hlavičky nešly moc k tyči, trochu jsme ho trefovali,“ komentoval chlapík, jenž operuje uprostřed stoperské trojice.

Pravdou je, že Macíkovi, stejně jako v pondělí za béčko proti Prostějovu, ujelo pár nákopů nohama. Jinak ale působil jistě, zvlášť jeho postava při vysokých balonech budí respekt. Navíc má výhodu v tom, že sice měří téměř dva metry, ale disponuje obrovskou elasticitou. Je jako pavouk.

„Dodal klid, je to zkušený gólman. Není důvod, aby zrovna on měl nějaké nervy. Posbíral dost těžkých míčů. Něco mu sice vypadlo, dvakrát možná rozehrával do autu, ale celkově byl velmi důležitou postavou zápasu,“ byl rád trenér Václav Jílek, jenž se sice chystal podržet devatenáctiletého Stoppena v sestavě, ale nikdy se ani veřejně netajil tím, že Macík je pro něj top.

Když pak potetovaný sympaťák dorazil mezi novináře, viděli jste veselé oči. Radostného chlapa, který se vrátil k milované hře. „Moc jsem si to užil, cítil jsem se vynikajícně. Vím, že mi ještě chybí jednoduchost v noze, ale vím, co umím. Centry jsem sbíral stoprocentně a s přehledem,“ usmíval se.

Teď už je Macíkovi hej, poslední půlrok se ale trápil. Natrhl si zadní stehenní sval, což je běžná fotbalová diagnóza. Léčba většinou zabere šest týdnů, do dvou měsíců jste zpátky ve formě.

Jenže ono ne... Jakmile se Slovák dostal do tréninkové zátěže, přišla komplikace. Pomohla až návštěva renomovaného profesora Pavla Koláře, který speciálním sonografickým vyšetřením zjistil, že problém je v nervu.

„Prognózy byly i takové, že se nemusím uzdravit nikdy,“ ošívá se Macík ještě nyní nad představou, že by nuceně ukončil kariéru. „Bylo to opravdu velmi specifické. V normálním životě mě to neomezovalo, asi bych i tehdy dokázal odehrát zápas, ale nebylo by to takové, jak si všichni představujeme. Přiznám se, že to bylo velmi těžké na hlavu, fotbal dělám celý život, umím jen to.“

Aby se z nemilé situace nezbláznil, začal se víc věnovat mentální stránce. Posiloval psychiku, čas trávil s manželkou a malou dcerkou. „Tyhle chvilky už mi nikdo nevezme,“ bere pozitivně.

Stejně tak mu nikdo nevezme čisté konto. Co je však nejisté, je Macíkova budoucnost. Ne ze zdravotního hlediska, ale co se týká dalšího směřování kariéry. Posledního června mu totiž na Andrově stadionu končí smlouva a řeší se, co bude dál.

Podle informací iSport.cz mu Sigma nabízí nový lukrativní kontrakt včetně tučného podpisového bonusu, jenž by z něj udělal nejlépe placeného hráče klubu. Všichni jsou si vědomi, že špičkový brankář dokáže v sezoně udělat několik bodů rozdíl. Navíc se předpokládá, že pokud se Macík dostane do někdejší fazony – a vše k tomu pomalu směřuje – zase na něj může přijít laso.

V květnu mu bude třicet let, dostává se do vrcholného stádia profesionální dráhy. Proto i to složité rozhodování...

„Je mi jasné, že to zajímá asi spoustu lidí, ale všechno je ve stádiu řešení. Jsou to zatím předčasné otázky. Uvidíme, co bude dál,“ odpověděl neurčitě.

Zájem Slovanu Bratislava, se kterým přišel server iSport.cz loni v létě jako první, však nepopřel. „Nebudu lhát, před zraněním nějaké nabídky byly. Mezi mnou a Slovanem nějaké věci taky byly. Jenže přišlo zranění a komunikace se mnou a asi i mezi kluby se stopla. Pak už jsem do toho neviděl, nevím, v jaké fázi to bylo,“ popisuje.

Je jasné, že v dalších týdnech se vše začne řešit ještě intenzivněji, sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář bude chtít mít jasno ohledně kádru a jedničky pro příští sezonu co nejdříve.

Ve vyjednávací výhodě je nicméně Macík. Coby volný hráč by měl lepší manévrovací prostor na atraktivnější angažmá, klidně v zahraničí.

Na druhou stranu, to už si před ním myslelo i hodně bývalých sigmáků, zejména odchovanců... Navíc na Hané našel pohodu a taky čas na uzdravení. A při troše štěstí za pár měsíců možná i klub se vstupenkou do Evropy, současná forma Jílkových svěřenců a kvalita kádru tomu nahrává.

Pro Macíka příjemné dilema. Už žádné rehabilitace a trable s nervem. Doba temna je pryč.