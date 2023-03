Sparťanská výhra s výhradami: nula šancí soupeře i Haraslínova odměna

Video se připravuje ... Osmou výhru v řadě v soutěžním utkání si Sparta vyřídila v úporné bitvě s Hradcem Králové. Proti oslabenému soupeři, jenž dohrával od dvacáté minuty bez vyloučeného Jakuba Kučery, vyhrála 2:0. Favorit neexceloval, herně nedominoval, přesto dovedl utkání k očekávanému zisku tří bodů. Co všechno zápas ukázal?

Výhra ano, výhrady taky Je to znak velkých týmů. Dovést do tříbodového konce i zápasy, ve kterých vám to tolik nelepí. Spartě se to v sobotu odpoledne v Mladé Boleslavi povedlo, nepříjemný Hradec Králové povalila 2:0. Herně ovšem, především v prvním poločase, příliš nepřesvědčila. Spoustu nepřesností, laciných ztrát a dlouhých nákopů do země nikoho… Standard z předešlých duelů tentokrát Letenští neudrželi. „V prvním poločase jsme se dopouštěli individuálních chyb, dělali jsme špatná rozhodnutí. Nepřiblížili jsme se kvalitě z posledního období. Složité hřiště to klukům neulehčilo. Ale musíme mít na paměti, jakého jsme proti sobě měli soupeře. Hradec hraje přímočaře, má dobré útočníky, kteří to umí udělat těžké každému soupeři,“ zdůraznil trenér Brian Priske. Hradec Králové - Sparta: Kubalova dalekonosná dorážka málem hrubě zaskočila Kováře Video se připravuje ...

Haraslín: Odměna za pohotovost Byl to zlomový moment zápasu. Závěr prvního poločasu, rána Tomáše Čvančary a pohotový zákroky Pavola Bajzy. Slovenský gólman Hradce ovšem míč vyrazil pouze před sebe. Nejrychleji k němu vystřelil Lukáš Haraslín, jenž přelstil podřimující beky a nasměroval Spartu k výhře. Zároveň tím potvrdil báječnou jarní formu, trefil se v tomto období už počtvrté. „Od toho jsme útočníci, abychom to dohrávali. Čváňa dobře vystřelil, já to dorazil a jsem za to moc rád. Možná ještě před nějakou dobou bych počkal za šestnáctkou, teď se snažím víc tlačit do koncovky. Jsem rád, že to vyšlo,“ radoval se slovenský reprezentant. Hradec Králové - Sparta: Haraslín dostrkal Čvančarovu ránu za Bajzu, 0:1! Video se připravuje ...

Sörensen a spol.: Nula gólů, nula šancí Už po duelu na Baníku měl Priske důvod, aby obrannou práci svého mužstva. A po výhře nad Hradcem v tom mohl pokračovat. Pražané podruhé za sebou udrželi čisté konto, tentokrát Votroky ani nepustili do žádné vyloženější příležitosti. Zadní linie ve složení Martin Vitík, Asger Sörensen i Ladislav Krejčí působila až na úplný úvod utkání velice jistě a spolehlivě. „Defenzivně jsme to zvládli velice dobře. Tady nám samozřejmě vyloučení soupeře pomohlo. Soupeř mohl použít do útoku méně hráčů. My jsme zároveň byli disciplinovaní. Bylo tam pár výpadků, kdy jsme soupeři darovali protiútok, ale celkově jsme to zvládli,“ ocenil Priske. Sparťané slaví výhru nad Hradcem s fanoušky, kteří do Mladé Boleslavi přijeli ve vysokém počtu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Červený Kučera? Srdce místo rozumu Běžela dvacátá minuta. Hradec se s favoritem držel, hrál solidní bezpečnou partii. Stav byl bezbrankový. Na polovině hřiště si domácí záložník Jakub Kučera předkopl míč příliš dopředu a ve snaze zachránit situaci skluzem, ostře vletěl do Kaana Kairinena. Obří intenzita zákroku přinutila hlavního rozhodčího Dalibora Černého k nekompromisnímu verdiktu – červené kartě. „Někdy použijeme srdce namísto zdravého rozumu. Pracujeme s tím, štve nás to. Stále si říkáme, že musíme hrát bez faulů, bez karet. Ale vždycky máte nějakou úroveň kluků, a my jsme v lize ještě nezkušení,“ komentoval trenér Miroslav Koubek deváté vyloučení svých hochů ve čtyřiadvaceti zápasech. Sparta dlouhou přesilovku ztrestala dvěma góly, herně ale nepřesvědčila. „Představovali jsme si, že po vyloučení náš výkon trochu akcelerujeme, že budeme produktivnější. Ale musíme mít na paměti, jakého jsme proti sobě měli soupeře. Navíc s velmi dobrým gólmanem,“ pronesl sparťanský trenér Brian Priske. Hradec Králové - Sparta: Drsný Kučerův skluz na Kairinena rovnou za červenou! Video se připravuje ...