Trpišovský: S Olayinkou to budeme řešit. Zajímá mě, jaký měl důvod

Dovedete jeho jednání pochopit?

„Jednoznačně to budeme řešit, za stavu 2:1 vůbec nebyl důvod k takové reakci. Navíc on byl v zápase jeden z nejlepších a nejaktivnějších hráčů. Měli jsme mít nadhled a dohrát to jinak, nebo k té situaci vůbec nemělo dojít. Nebyl k tomu důvod. Otázka je, jestli na něj předtím faul byl, nebo nebyl, to je otázka posouzení, ale nemůže takhle reagovat. Jedna věc je, že nás poslal do deseti, což pak zapříčinilo, jak jsme ten zápas dohrávali, a druhá, že nám bude chybět v dalších zápasech. Je to nepochopitelný zkrat, který se mu za těch pět let tady ještě nestal, řešit to s ním budeme a zajímá mě, jaký měl důvod, že takhle reagoval.“

Byla to ta klíčová chvíle, která vám vzala výhru?

„Myslím, že klíčové bylo, že jsme předtím neproměnili dvě šance, tohle spíš mělo vliv až na to dohrávání zápasu… Nám se do té doby dařilo kontrolovat hru, být nebezpeční, domácí toho měli plné zuby, ale v momentě, kdy hrajete o jednoho méně, tak je to možná i důvod, proč jsme nedostoupili přihrávajícího Doumbiu, jeden hráč vám tam prostě chybí… Stejně si myslím, že jsme tu situaci měli ubránit, nebyla tak těžká. My předtím jen čekali na přerušenou hru, Olayinka měl jít dolů, na jeho post Oscar a doprostřed Kuba Hromada, škoda. Určitě bychom ten zápas dohrávali jinak.“

Dotáhla vás Sparta, která vyhrála nad Hradcem Králové, je to komplikace?

„Bude to tahání o každý bod. Konec se blíží, každý bod se počítá, ty týmy jsou silné doma a důležité jsou právě body z venkovních zápasů. O to větší škoda, že bych dneska těžko hledal nějaké vady na našem výkonu, i přes ten těžký terén. Individuální výkony také velice dobré, třeba Lukáš Masopust, Tomáš Holeš. Dneska jsme si zasloužili to otočit a jenom touhle hloupostí jsme se o to připravili. Víme, že je to důležité, že bude rozhodovat každý bod, a že taky půjde o to, v jakém postavení půjdeme do nadstavby. Škoda, měli jsme na to tady vyhrát.“

Na druhou stranu zase jste prohrávali při vaší třetí ztrátě venku v řadě…

„Je to společný jmenovatel těch ztrát, zase jsme dostali gól po první nebezpečné situaci, takový nestandardní, vlastní… Ale i když jsme se dostali do složité pozice, dokázali jsme se s tím vypořádat a náš výkon se pořád zlepšoval, měli jsme územní převahu, byli aktivnější a aktivnější a nebezpeční. Kdybyste se mě zeptal, jakou špatnou věc v zápase bych jmenoval, tak budu těžko hledat, když pominu tu červenou kartu. Ale tak to někdy je, že vám ani dobrý a komplexní výkon nestačí, ten závěr jsme prostě měli dohrát víc v klidu a líp, zařídit si dalším gólem komfortnější stav, místo toho se pošleme do deseti…“