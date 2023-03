Slovácko: dobré výsledky na špatném hřišti. Vyměnil bych ho, říká Svědík

Výsledky a herní kvalitou patří Slovácko už třetí sezonu po sobě na čtvrté místo FORTUNA:LIGY. Kvalitou trávníku na úplné dno tabulky. Zvlášť letos na jaře nerovná plocha brzdí Svědíkovy hochy a vadí i soupeřům. „Nejhorší hřiště, na kterém jsme hráli,“ prohlásil nedávno Pavel Hoftych, trenér Mladé Boleslavi. Rapidní zlepšení je v nedohlednu. „Dost nás to trápí,“ povzdechl si stoper Stanislav Hofmann po nedělním derby se Zlínem (3:0).

Slovácko se naučilo hrát nátlakově, kombinačně. Hodně běhá, balon rotuje z jedné strany na druhou. Jenže vlastní trávník mu stojí v cestě. Někdy víc než protivník. „Byl bych rád, kdybychom ho vyměnili. Ale teď už s tím bohužel nic neuděláme,“ pokrčil rameny trenér Martin Svědík.

Hráči to vidí stejně. Dokonce i záložník Michal Trávník. Necítí se při domácích zápasech úplně komfortně. „Je to strašně těžké,“ ulevil si Hofmann. „Máte balon, musíte sledovat, komu ho dáte a ještě sledovat, jestli vám skočí nebo ne. V utkání se Zlínem byla takových situací spousta. Připravovalo nás to o další šance. Kontrola balonu je hrozně složitá,“ dodal.

Pracovníci klubu se snaží stav hrací plochy na Městském stadionu Miroslava Valenty za běhu jarní části vylepšit, ovšem jde to pomalu. Upínají se k příchodu teplejšího počasí. „Snad se to bude tím sluníčkem lepšit,“ přál si zkušený obránce. „Trošku se s tím terénem pereme. Hrát na něm kombinačně a přehrávat nízký blok soupeře není jednoduché. Kór když vyschne a není namočené,“ doplnil Svědík. „Liga jede rychle a mám obavy, že se hřiště nespraví tak rychle. Potřebuje čas a prostor, takže na to spíš dojde až v letních měsících,“ usoudil.

Navíc hned po reprezentační pauze vyráží jeho soubor do Jablonce, kde je trávník v podobně špatné kondici. „Tam nikdy nebylo extra dobré hřiště,“ poznamenal Hofmann. „Ale my jsme teď zvyklí na to naše, tohle nás nerozhodí,“ dodal.

Kouč by měl mít k dispozici takřka kompletní kádr, s výjimkou záložníka Michala Kohúta. Ten je po operaci zánártní kůstky a vrátí se nejdřív za měsíc. „Závěr soutěže by ještě měl stihnout,“ informoval Svědík. Už na Jablonec mají být fit krajní středopolař Daniel Holzer a také útočník Filip Vecheta, jenž si před Zlínem na tréninku lehce poranil kotník.