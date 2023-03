Jílek a Saňák: O zklamání ve Spartě, tajném cíli a trenérském orgasmu

V čem podle svých slov uspěli, ale i selhali, proč donekonečna rotovali stoperskými dvojicemi, jak fungovala jejich práce na Letné s hráči i vedením a co jim chybělo k tomu, aby se nakopli do dalšího angažmá?

CO SE DOZVÍTE?

O očekáváních ve Spartě

Saňák: „My jsme si mysleli, že budeme ve Spartě ještě minimálně dalších patnáct let. Chtěli jsme být ti Fergusoni, takže pro nás to bylo taky zklamání.“

Na čem bylo potřeba ve Spartě nejdřív zapracovat?

Jílek: „Jednoznačně kabina. Na začátku byla složitá, bylo to komplikované, vztahy nebyly úplně jednoduché. Hlavně nebyla celistvá a jednotná. Jsem přesvědčený, že za půl roku se v tomto ohledu udělalo obrovský kus práce.“

O Mojmíru Chytilovi

Jílek: „Tam bych si cenil i rozhodnutí nejen Ladi Mináře, ale celého představenstva, které se vyjádřilo tak, že máme sportovní ambici. Už odešli Daněk, Jemelka, dva hráči, kteří byli, myslím, velmi dobře zhodnocení finančně, a není úplná potřeba teď aktuálně pouštět Mojmíra Chytila. Jsme přesvědčeni, že nám může pomoct.“

O slovech Asgera Sörensena

Saňák: „Hodně přemýšlím o tom, co říkal Asger Sörensen, že je zvyklý na větší strukturu hry. A myslím, že v tom je velký rozdíl. My v Česku fakt jezdíme jako blázni, hráči makají... Líbilo se mi to, co říkal. A myslím, že hodně vystihnul, kde je rozdíl mezi západní nebo vyspělejší Evropou a námi.“

Jílek: „V herní struktuře ofenzivy máme celkově v českém fotbalu rezervy.“