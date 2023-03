Jílek a Saňák o Sigmě i Spartě: Mysleli jsme, že budeme ti Fergusoni

Velká zkušenost z Letné oba kouče výrazně posunula. Trenérsky, a snad i lidsky. Zklamání i po třech letech stále vstřebávají. Ale pokud hojení z neúspěchu vypadá tak, že jejich Sigma sahá po evropských pohárech a dál vychovává důležité hráče pro špičkové české kluby, pak se zdá, že se snad Václav Jílek s Jiřím Saňákem vracejí silnější než dřív.

Jste v Olomouci podruhé. Zkušenější a ostřílenější. Kádr je výrazně jiný než před pár lety. Co vy?

Saňák: „I my jsme se změnili. Přece jenom jsme dostali velkou možnost být ve Spartě, a to pro nás byla velká zkouška, kterou jsme museli taky vstřebat. I konec, který byl složitý. Každý se vyvíjí a myslím, že i my se hodně vyvíjíme. A pro hráče sice přišli Jílek, Saňák, ale byli trochu jiní.“

V čem jste se změnili?

Saňák: „Když začnu u sebe, Sparta pro mě byla velká zkušenost. Pak jsem ještě šel do Slovácka ‚B‘, kde jsem trénoval jako hlavní trenér. Člověk si vyhodnotí, co třeba mohl udělat líp. Po každém tréninku, po každém zápase. I teď jsme si po Plzni říkali – já jsem třeba jako trenér neměl formu. V prvním poločase jsem byl slabej, úplně zoufalej.“

Jak se tohle pozná?

Saňák: „No, protože jsem v podstatě plácal nesmysly. Podlehl jsem nervozitě, pak jsem určité věci neviděl dobře. Naštěstí jsem se potom trošku uklidnil, moc jsem o poločase nemluvil, tak jsem to poznal na svých pocitech. Jak já říkám, ve své velké intuici (ukazuje s úsměvem na své břicho).“

Jak říkají Angličani, gut feeling (doslova v překladu „pocit ze střev“, idiom pro intuici) tedy máte velký.

Saňák: „Ten mám velký. (smích) Byla to pro mě zkušenost, Venca zase byl doma, učil děti během covidové pauzy. Vyvinuli jsme se. Ty bolesti tam jsou. My jsme si mysleli, že budeme ve Spartě ještě dalších patnáct let. Minimálně, že jo. (úsměv) Chtěli jsme být ti Fergusoni, takže pro nás to bylo zklamání taky. A teď už nechám mluvit zase Vencu.“

Jílek: „No, souhlasím. Byla to pro mě obrovská zkušenost, je to i určitá mediální zkušenost. Vidíte i dnes, že být ve Spartě hlavní trenér je týden co týden téma pro každého. I to pro mě bylo náročné a určitě do budoucna velká zkušenost. Ale stejně tak i vedení týmu. Nemyslím, že bychom se nějak výrazně změnili trenérsky, tam byly nároky i principy podobné, byť jsme pracovali s vyšší hráčskou kvalitou. Jde ale i o zpětnou vazbu.“

V jakém smyslu?

Jílek: „Jak se můžete poučit z vašich rozhodnutí. Vím, že zpětně jsme si pak říkali, že jsme točili se stopery, hledali jsme optimální složení. Možná, že