Návrat kotle může Spartě přihrát titul, říká Hašek. Co s ním zažil sám?

Z tribuny létají světlice a dělobuchy a dopadají na trávník. Hráči v rudých a bílých dresech čekají, co bude... V listopadu kotel pražské Sparty krajním způsobem přerušil ligový zápas se Slováckem a na protest proti několikaletým zákazům vstupu na stadion a desetitisícovým pokutám od klubu vyhlásil bojkot domácích utkání. Při tom nedělním s Brnem už ale bude vše při starém: po dohodě s vedením a přípravě speciálního programu s možností postihy zmírnit se tvrdé jádro na své místo vrátí. „Určité věci teď pracují proti Slavii, a naopak pro Spartu. Tohle by mohl být další docela důležitý kamínek na vahách v souboji o titul,“ míní bývalý letenský záložník a pak trenér Martin Hašek ve speciálním videorozhovoru.

Nejdříve to vypadalo na zákopovou válku, kdy je mír na hony daleko. Proti kotli se postavila zbylá část diváků a kritický byl i trenér Brian Priske. Sparťanští šéfové pak odmítli vznášené požadavky, „rebelové“ zase pořádali výjezdy jen na venkovní zápasy. Nedávno ale přece jen došlo ke kompromisu. Klub umožní problémovým fanouškům s prvním zákazem vstupu a méně závažným proviněním dřívější návrat do ochozů. Podmínkou je splnit vytýčená kritéria programu, jenž se rozjede od 1. července. Patří mezi ně třeba účast na školeních či dobrovolnické práce.

„Možná to ze začátku bylo bez kotle divné. Ale člověk se adaptuje na všechno, a Sparta už hraje o titul i bez něho. Ukázala, že si dokáže poradit, ale s ním bude ještě silnější,“ glosuje Hašek. Při té příležitosti vzpomíná, jaké vztahy měl s tvrdým jádrem či ultras sám, když na Letné působil v roli trenéra. Ať to byl pozitivní zážitek, kdy kotel rozpumpovával na oslavu triumfu, nebo ho naopak museli odvážet v policejním autě.... Dotýká se i toho, jak je vnímán sparťanskými příznivci poté, co za dramatických okolností podal ve Spartě v březnu 2020 výpověď jeho syn Martin a celý případ skončil až u Mezinárodní sportovní arbitráže. „Popudil jsem si proti sobě devětadevadesát procent fanoušků. Ten vztah je nabouraný, pravděpodobně jednou provždy,“ míní.

Kromě vlastní zkušenosti přibližuje, jak se k fans, kteří mohou nevolí přispět ke změně na lavičce, chovají trenéři – zvlášť v tak exponovaném prostředí, jakým je to sparťanské. Snaží se jim nadbíhat? Co svým postojem ukázal Priske? Ale také obecněji: je nyní mimořádná příležitost zlepšit podmínky pro fanoušky v tuzemských fotbalových arénách? „Nechme stadiony otevřené, důvěřujme divákům,“ vybízí Hašek.