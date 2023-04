Trpišovského sen: Bah a David Jurásek spolu! Ano, možná od léta v Benfice

„Přál jsem si vždycky vidět, jak by to vypadalo mít na jedné straně Alexe Baha a na druhé Davida Juráska,“ pousmál se kouč Slavie Jindřich Trpišovský nad představou složení krajních obránců ve Slavii. Tak takhle nějak to od léta může mít podle informací deníku Sportu a webu iSport.cz vyřešené slavná Benfica, čtvrtfinalista této sezony Ligy mistrů.

Proti Sigmě Olomouc se sice do statistik nezapsal, ale to jen proto, že do jeho centru vložil na poslední chvíli ruce brankář Matúš Macík, než za něj dorazil balon Ondřej Lingr. David Jurásek tak zůstává na sezonní ligové bilanci dvou gólů a pěti asistencí, což je i tak velmi solidní.

A podle informací Sportu a webu iSport.cz se může rýsovat jeho přestup.

Podle zpráv ze zákulisí je lisabonský klub velmi aktivní ohledně jeho získání. Zájemců by mělo být ovšem víc, i kouč Jindřich Trpišovský to potvrzuje. Nicméně Benfica, zřejmě díky dobré zkušenosti s přestupem Alexandera Baha právě ze Slavie, prý vede.

„Odchody obecně nerad komentuju, navíc si ani nechci představovat, že odejde, pro nás je momentálně klíčový, nenahraditelný, jsme na něm až závislí, trochu bych to přirovnal právě k Alexi Bahovi. Vždycky jsem si přál vidět, jak by to vypadalo mít oba na krajích obrany,“ odpověděl na dotaz Sportu Trpišovský.

A to se možná opravdu stane. Od léta. V Benfice.

„Možná ano,“ usmál se kouč.

„Na Davida jezdí hodně týmů, hodně se jich ptá, posílá na něj své nejlepší skauty a tenhle tým z Portugalska je mezi nimi. Čísla a statistiky, které má, jsou lepší než u hráčů z Premier League, takových obránců moc není, jeho progres za poslední rok je neskutečný. Já nad tím ani nechci teď moc přemýšlet, nechci, aby se to ke mně dostávalo, to je spíš na kluky, na Přému Kováře a Jirku Bílka, kteří to mají na starosti,“ děsí se Trpišovský ztráty Davida Juráska.

A to se zdá být nevyhnutelné. Ať už ho koupí Benfica, nebo nakonec někdo jiný.

