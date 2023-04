Lingr se rozchází se Sport Investem. Změní to jeho budoucnost ve Slavii?

Zimní tahanice mezi Slavií a Panathinaikosem, to má být původ všeho, proč se Ondřej Lingr má odpojit od agentury Sport Invest. Nevydařený přestup do Řecka je aktuálně passé, a od dramatického kroku se může odvíjet i záložníkova další budoucnost.

„Víme, že mu v létě 2024 končí smlouva, jednání probíhají. Odsloužil tu skoro tři roky a my bychom si přáli, aby tu ještě zůstal. Slavia mu sedí jak přišitá, je v nejlepším věku, hučíme do něj, ať si letní přestup rozmyslí. Hrozně si ho vážíme, je platný, přál bych si, aby Ondra byl tahounem Slavie a reprezentace, aby tu kariéru udělal tady. Mám jediné přání, aby Ondra prodloužil smlouvu se Slavií a dával dál ty svoje typické góly jako teď tu dorážku proti Olomouci,“ vyslovil se kouč Jindřich Trpišovský na dotaz Sportu.

Slavia - Olomouc: Lingr prokázal důraz a využil Macíkův kiks, 2:0! Video se připravuje ...

To se mu může klidně splnit. Zatímco od zimy se zdálo, že Lingra neudrží v Edenu ani befel z Pentagonu, a že nejpozději v létě rozhodně odejde, nyní pod dojmem blížícího se rozchodu se Sport Investem se může jeho situace vyvinout i jinak.

Lingra by například mohl zastupovat manažer Jiří Müller, ve hře by tedy mohlo být díky jeho silným vazbám na vedení klubu i prodloužení aktuálního kontraktu se Slavií. To je ale jen první konstrukt…

Jiné scénáře hovoří o případném spojení s Pavlem Paskou, což by logicky spíš preferoval Lingrův současný zástupce Sport Invest, který má hráče pod smlouvou od jeho patnácti let.

Nicméně je patrné, že při rozhodování o novém zprostředkovateli bude Lingr zároveň volit mezi setrváním, nebo odchodem ze Slavie.