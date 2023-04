Vrbu překvapil výsledek: Já myslel, že jsme vyhráli 4:1. Čeká hejno vlaštovek

Čekal jste, že přesilovku zvládnete tak výborně?

„Tím vyloučením byl zápas hodně ovlivněný. Pomohlo nám, mohli jsme lépe kombinovat a hlavně v křídelních prostorech jsme využívali většího prostoru. My jsme to předtím zažili dvakrát na opačné straně. Za nedisciplinovanost, kterou jsme si zavinili sami, jsme byli potrestáni. Rozdíl je v tom, že proti Budějovicím jsme si ten faul vynutili. Náš fotbal snesl nějaké měřítko. Snad to bavilo i lidi. Jsme rádi, že se propast mezi námi a ostatními v tabulce neprohloubila. Jen je škoda, že jsme nebyli účelnější. Výsledek 4:1 je pro nás hodně povzbudivý, ale mohl být ještě lepší.“

Počkejte, skončilo to 5:1.

„Vidíte, to ani nevím. Konečně pozitivní informace. Fakt jsem žil s tím, že to skončilo 4:1. Já umím počítat jenom do čtyř. Z matiky jsem měl vždycky čtyřku. Těch gólů bylo tolik… Je pravda, že posledních pět minut už jsem jenom mával na rodinu a ani se nedíval.“ (úsměv)

Pět branek nasázel Zlín mezi elitou po více než sedmdesáti letech.

„Ty jo, tolik roků nemám ani já. Takže za mého života doteď nedal Zlín v lize pět gólů. To je úžasné. Těší mě, že jsem přepsal historii. (úsměv)

Zlín – České Budějovice: Kovinič stanovil konečné skóre zápasu 5:1 Video se připravuje ...

Pochválíte pravou stranu? Přes Vukadina Vukadinoviče a Tomáše Cedidlu šlo dost dobrých akcí.

„Pochválím celé mužstvo, i když máte pravdu, že ofenziva těch hráčů napravo byla velká. Ale je to na základě spolupráce celého týmu.“

Vyšel vám tah se dvěma vysokými útočníky. Co jste tím sledoval?

„Chtěli jsme vytvářet ve stranách tandemy a mít ve vápně výškovou sílu. To se ukázalo, oba útočníci se prosadili a byli nebezpeční. Uhráli i spoustu balonů i ve středu pole. Nebylo to samozřejmě úplně bez chyb, ale vyšlo nám to i s ohledem na tu červenou kartu. To vyloučení byla obrovská výhoda pro nás. Jsem rád, že se vám utkání líbilo. Takovým rozdílem jsme vyhráli zaslouženě. Ale je to jenom taková vlaštovka, která vyletěla. Pokud to nebude celé hejno, bude to hodně složité.“

Byl jste během utkání v klidu, když jste viděl, jak dobře si vaši hráči vedou?

„Já jsem furt v klidu. Pokud jsou lidé fér. Když ne, občas v klidu nejsem. To znáte i ze života.“