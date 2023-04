Nervózní Plzeň: horší byla jen pod Guľou, Bílek zůstává u kormidla

Čísla hovoří jasně. Z devíti jarních zápasů Plzeň v šesti z nich poztrácela body. Sobotní remíza v Mladé Boleslavi (0:0) ani po reprezentační přestávce neznamená, že by se obhájce ligového titulu probral. Naopak – Slavia frnkla už na sedm bodů a mistrovský primát se Bílkovu souboru vzdaluje. Aktuální mizerné situaci na západě Čech odpovídá i bodová bilance – za posledních třináct let uhrála Plzeň jen jednou méně bodů, před dvěma lety pod slovenským koučem Adrianem Guľou.

V jarní tabulce spadla Plzeň až na osmé místo, jen značný polštář z povedeného podzimu klub drží mezi elitní trojkou. V zimě se v mužstvu sympaticky mluvilo o obhajobě, klub spoléhal na vhodné posílení ofenzivy a odolávání tlaku „S“. Místo toho ale prožívá trpké rozčarování.

Západočeši uhráli v roce 2023 pouze jedenáct z 27 možných bodů. Pro srovnání – rozjetá Sparta z osmi kol (k dispozici má ještě večerní duel s Brnem) sedmkrát vyhrála a pouze jednou remizovala. Slavia zaváhala třikrát (prohra v Budějovicích, remízy v Teplicích a Liberci), celkem tedy uhrála 20 z 27 bodů. Navíc si doma poradila i s Plzní.

„Určitě se to dá zvrátit, ale musíme se koukat sami na sebe. Nejsme v pohodě, nedaří se nám tak, jak bychom si představovali a výsledky nemáme. Slavii i Spartě ještě chceme zatopit, ale musíme se zlepšit a okamžitě mít výsledky,“ přiznal po utkání v Mladé Boleslavi plzeňský kouč Michal Bílek.

Čelí velmi nepříjemné situaci. Od sezony 2010/11, kdy Západočeši slavili první ze šesti titulů, měli po 25 kolech jen jednou méně bodů – pod Adrianem Guľou v sezoně 2020/21, kdy tým klesl se 43 body až na šesté, mimopohárové místo. Stejně bodů (50) nasbírali v ročníku po prvním titulu, pod Pavlem Vrbou se ale v závěru zlepšili a nakonec dokončili sezonu těsně druzí za Libercem.

Zatímco Bílek (zatím) zůstává u kormidla, slovenského Guľu nakonec mizerná sezona stála místo. Adolf Šádek měl na jaře před dvěma lety trpělivost až do 31. kola, Bílka povolal do akce v květnu po divoké remíze 3:3 s Příbramí (v covidovém ročníku hrálo ligu výjimečně 18 týmů).

Aktuálnímu šéfovi plzeňské střídačky končí po sezoně smlouva a zatím se nezdá, že by došlo k jejímu prodloužení. Majitel Šádek vyslovil Bílkovi důvěru, odmítl i jeho rezignaci před reprezentační přestávkou. Nechce sahat k nouzovému řešení s dočasným trenérem, spíš hledá osobnost, která by mužstvo vedla do dalších sezon. Jméno nového kouče se může odvíjet i od vstupu nového majitele, kterého chce plzeňský boss přivést do konce vrcholící sezony.

Plzeň měla po porážkách na Slavii a s Bohemians k dispozici třináct dní během reprezentační pauzy, aby se dala dohromady. K zásadnímu obratu ale nedošlo ani v sobotu v Mladé Boleslavi. Při remíze 0:0 měli víc šancí aktivní domácí, v brance čaroval gólman Staněk, který zlikvidoval možná čtyři gólové tutovky.

„Nevstoupili jsme do utkání vůbec dobře, od toho se zápas odvíjel. Nervozita na nás byla hodně znát, psychicky nás to složilo a blbě jsme se z toho dostávali. Až posledních 25 minut bylo vidět, že utkání chceme vyhrát, vytvořili jsme si nějaký tlak. Soupeř měl dost šancí, podržel nás Jindra Staněk. Celkově na víc než na remízu nebylo,“ hodnotil plzeňské vystoupení Bílek.

Plzeň má další šanci za týden v sobotu doma proti Jablonci. Čekání na výhru se natahuje už od 25. února, kdy úřadující mistr naposledy bral tři body za těsnou výhru 2:1 proti Liberci.