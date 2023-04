Jak Letáček nahradil Laštůvku v bráně Baníku. Co bude dál? Hledání, nebo...

Gólmanská hierarchie v Baníku se zamotává. I vzhledem k dřívějším vyjádřením sportovního ředitele Luďka Mikloška a trenéra Pavla Hapala se očekávalo, že to bude talentovaný odchovanec Martin Hrubý, kdo jednou nahradí Jana Laštůvku. Jenže minulý víkend překvapil. Čtyřicetiletou klubovou ikonu zastoupil jiný „JL“: host z Pardubic Jiří Letáček. Poprvé a určitě ne naposledy.

Bezmála dva metry, široká ramena, sympatický úsměv, fajn charakter. To je Jiří Letáček, ještě donedávna druhý až třetí brankář Baníku. A taky tak hodný kluk, kterého byste chtěli pro svou dceru jako partnera, jak se s úsměvem říkává v kancelářích na Bazalech.

Od soboty se rovněž bavíme možná o nové ostravské jedničce. „Chytal výborně, podržel nás,“ chválil kouč Pavel Hapal čtyřiadvacetiletého Letáčka, jehož k nelibosti příznivců upřednostnil před o pět roků mladším Martinem Hrubým.

„Dlouhodobě víme, že Lety má formu. Dobře trénuje. Hrubas byl čtrnáct dní s reprezentací, odchytal jeden zápas za béčko. Lety tam odchytal tři utkání, vždy byl oporou, vychytal některé situace a dostal jen jeden gól,“ vysvětlil.

Upřímně, Liberec gólmana, jenž do Slezska dorazil z Pardubic na roční hostování s opcí loni v létě výměnou za Viktora Budinského, příliš neprověřil. Jedna Valentova rána pod břevno, dvě doprostřed. Víc nic.

To však nijak nesnižuje dojem, jakým Letáček působil. Byl velmi jistý, sbíral vysoké míče, dva nákopy hostů zneškodnil rychlým výběhem, nekazil v rozehrávce.

Tah vyšel, východočeský rodák návrat na prvoligovou scénu zvládl. Po roce. Připomeňme, že dlouhá pauza byla způsobena jednak pevnou pozicí Jana Laštůvky a taky Letáčkovým špatným vstupem do nového angažmá.

Pod Pavlem Vrbou se mu nepovedla příprava, nepřesvědčil ani v zářijovém utkání MOL Cupu v Kroměříži. Dolehl na něj tlak velkého klubu s fanoušky v zádech.

„Je to tady mnohem těžší,“ přiznal. „Ale jsem za tuhle školu života a fotbalu moc rád.“

Pokud se nezraní, čeká ho další start v sobotu v Uherském Hradišti proti Slovácku. Na půdě tuze houževnatého soupeře, který bude po porážce v Ďolíčku o to nepříjemnější.

Do vápna budou z levačky Marka Havlíka lítat ostré centry na urostlé obránce a nevyzpytatelní šikulové Milan Petržela s Kimem budou vymýšlet kulišárny. Nic jednoduchého.

Pro Letáčka, jehož Luděk Mikloško pro Ostravu doporučil ještě dřív, než se stal sportovním ředitelem, půjde o druhý test a šanci vybojovat si uplatnění opce. Jeden povedený duel je na resumé samozřejmě málo. Navíc Slovan v ofenzivě fakt působil jalově.

Loni v Pardubicích, když se ročník lámal, zamířil Letáček na lavičku a sezonu excelentně dochytal a zachránil Jakub Markovič. Teď to může být z jeho pohledu naopak, byť bývalý brankář FCB Petr Vašek by ještě neodepisoval čtyřicetiletého veterána. „Když to Lašty vezme pozitivně, může v pravý moment nastoupit a všem ještě ukázat. Lámání chleba ještě teprve přijde, situace je složitá.“

Baník - Liberec: Valentovo nečekané torpédo vytáhl Letáček nad břevno Video se připravuje ...

Mimochodem, i Laštůvka hraje o budoucnost. Mikloško v zimě naznačoval, že by mu i beku Jiřímu Fleišmanovi nový kontrakt rád nabídnul, nicméně fotbal je živý organismus. Věci se často mění ze dne na den, roli hraje spousta proměnných.

Každopádně Laštůvkovi konkurenti pod smlouvou na tom nejsou nejlépe. Budinský na východě Čech jen jistí Florina Nitu coby dvojka až trojka. Radovan Murin mohl na jaře zamířit druholigového slovenského Pohronie, místo toho se s třetiligovými Vítkovicemi trápí na chvostu MSFL. Do dorostenecké devatenáctky přišel Mikuláš Kubný z Opavy, ale ten zatím není na áčko.

Takže? Buď vložit důvěru do vlastních borců, o čemž v souvislosti s Hrubým mluví i majitel Václav Brabec, či hledat a jednat.

Nemusí jít nutně o ekonomicky náročné řešení, což Olomouc dokázala lovem na slovenském trhu v případě Matúše Macíka a dřív i Aleše Mandouse. České Budějovice zase Dávidem Šípošem a Plzeň pro změnu Martinem Jedličkou nebo Mariánem Tvrdoněm.

Například v Trenčíně je zajímavý Michal Kukučka a českého reprezentanta do 21 let Vítězslava Jaroše zná Mikloško z Velké Británie i Sport Investu.