Potíž: bez matadorů na Spartu. Chybět Pardubicím bude Nita i ředitel útoku

Ano, na ráně jsou ofenzivní šikulové Michal Hlavatý s Dominikem Janoškem, jenže hlavními hybateli pardubické snahy udržet náležitost k elitní soutěži jsou veteráni.

A s nimi je teď problém…

Kamil Vacek bude ve středu pole v neděli večer krýt záda zmiňovanému duu kreativců, zdá se však, že z ošlehaných mužů bude na trávníku sám.

Klasický kapitán Jan Jeřábek ještě v sezoně neodkopal kvůli zranění kolena ani minutu, zatím se rozehrává v béčku. V neděli v Jablonci byl už na lavici, do hry nezasáhl. „Hodil by se nám. I kvůli výšce,“ netají trenér Radoslav Kováč. Na nasazení do základu to však zatím opravdu není.

Jeřábek není v autu sám. Gólman Nita nenaskočí pro dohodu klubů. Proti mateřské Spartě nemůže nastoupit, takový je úzus zanesený do smlouvy. Pro Pardubické to je kruciální věc. Rumun přinesl klid do jejich řad. I když dvojice Viktor Budinský, Lukáš Markovič rozhodně nebyla na podzim jádrem problému.

Jenže Nita je - zkrátka - jiná liga. „Jsem úplně v klidu. Když na něj jdou sami, tak už se rozbíhám dopředu, protože vím, že to chytí,“ přikývne útočník Pavel Černý. Majstrštyk předvedl rumunský Fotbalista roku 2021 doma s Teplicemi, kdy za stavu 2:1 lapil penaltu a pošoupnul tým k zásadnímu vítězství.

Teď však v sestavě nebude, což výrazně hrozí také u Černého. Osmatřicetiletý forvard sice nevrší jeden gól za druhým, pro hru mančaftu je přitom naprosto zásadní. Udrží míč, rozehraje, zvládá souboje. „Kluci jsou zvyklí, že je na hřišti, Páju tam prostě potřebují. Teď mu navíc dělají servis, my ho chceme jen na ose hřiště. Proto je nebezpečný, důležitý, nepostradatelný,“ popisuje Kováč.

Pardubice - Teplice: Nita chytil Gningovi penaltu Video se připravuje ...

Černého, jehož táta bral se Spartou dva tituly (1990, 91), však trápí lýtkový sval. Nenastoupil už v neděli v Jablonci, kde Východočeši prohráli brankou v samém závěru. Trenér si po duelu stěžoval, že se mu nepozdávala hra směrem vpřed. Právě v tom aspektu je přitom Černý, dejme tomu, takový ředitel.

„Hráli jsme komplikovaně, složitě. Neměli jsme dostatečnou kvalitu,“ láteří kouč, jenž na Letné působil jako hráč i asistent.

V základní sestavě naskočil Ladislav Krobot, po hodině jej vystřídal Brazilec Leandro Lima. První zatím v sezoně skóroval jednou, druhý na branku čeká. Na Spartu by přitom Pardubice potřebovaly jít v plné síle…

Pohled Jiřího Fejgla: Nahradit srdce

Pardubice mají mančaft slušně nabušený šikovnými plejery. Na to, že hrají o záchranu fotbalové ligy, jich napočítáte až přehršel. Jenže jde hlavně o nehotové, nedozrálé chlapce, byť jim je třeba už čtyřiadvacet, jako Michalovi Hlavatému. Ve svém věku toho za sebou ještě nemá dostatek, aby byl tím jasným šéfem. Sedmdesát tři zápasů budiž důkazem.

Takový Adam Hložek zapsal stý start v devatenácti, i když současný forvard Leverkusenu je, samozřejmě, výjimka.

Hlavatý a spol. zkrátka pořád potřebují vedení. Pavel Černý, jehož start v neděli proti Spartě je výrazně ohrožený, je přesně ten typ, který jim sedí. Nenucený šéf, respektovaný. Srdce mančaftu. Pro Pardubice je nepostradatelný. I když mu je osmatřicet.