Kováč uvítá „svou“ Spartu: Na titul čeká, protože... Priske je ten pravý

Přijede Sparta, vyvalte sudy. „Ale my si nejdeme zápas užít. To spojení nesnáším,“ rozohní se Radoslav Kováč, trenér Pardubic, které se s letenským obrem poměří ve 26. kole fotbalové ligy - a to v neděli večer. Kouč posledního týmu rudý klub dobře zná, hrál v něm a působil také jako asistent.

Vzpomenete si na léto 2003, kdy jste do Sparty dorazil?

„Byl jsem vyjevený, to je jasné. Najednou jsem si sedl do toho pomalovaného autobusu. Na něm logo Sparty. V té době to ještě další kluby neměly.“

Držel se vás ten pocit dlouho?

„Nějaký čas jsem se s tím srovnával. Ty jo, já měl vedle sebe Jirku Němce, vlastně jsem s ním hrál o flek. Potkal jsem Karla Poborského…“

Jiří Němec býval často nabručený. Jak na vás působil?

„Měl jsem z něj obavy, ale postupně jsem poznal, že mi spíš pomáhá, než aby mě nějakým způsobem dával dolů. S Tomášem Hübschmanem a Mírou Barankem jsme zažili spoustu krásných časů, i když mě po roce a půl prodali do Ruska.“

Ano, vyhráli jste titul, zkusili si Ligu mistrů.

(usmívá se) „Jo, chodili jsme po městě, lidi nás znali. Cítili jsme velkou hrdost.“

Proč teď klub čeká devět let na titul?