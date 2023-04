Ironický Vrba: Dostat takové góly je obdivuhodné. Zůstane v případě pádu?

Úroveň utkání nebyla bůhvíjaká. Podepsalo se na ní hodně postavení obou mužstev, hrají prakticky o záchranu?

„Určitě to má vliv. Na domácí zápas, který se nám povedl, jsme chtěli navázat aspoň nějakým ziskem, protože pro nás je každý bod zlatý. Tak to prostě je. Možná i proto nebyl hlavně první poločas pro diváka líbivý. My jsme hráli zodpovědně vzadu, Liberec s tím měl problém, těžko se prosazoval.“

Nakonec se mu to však povedlo. Proč?

„U takových zápasů rozhoduje první gól - a ten jsme dostali my. Pak se hřiště otevřelo, natáhlo, bylo tam víc prostoru, víc šancí. My jsme nebyli už tak dobře organizovaní a dopadlo to, jak dopadlo.“

Co říkáte na terén? V některých situacích hru ovlivnil.

„Je to jako všude v tomhle období. Když si vzpomenu na terény před dvaceti lety, tak tohle je pažit jako prase. Z mého pohledu si nemáme na co stěžovat, je to realita, žádný problém. Ten my máme úplně jiný.“

Co vás tedy nejvíc rozladilo?

„Myslím, že dostat takové góly je opravdu obdivuhodné. Hlavně ta druhá situace, kdy stopeři utekli někam pryč, vytvořili prostor, aby jejich hráč šel sám na gólmana, což bylo úplně neuvěřitelné. Takové chyby zapříčiní, že jedeme s Liberce bez bodu.“

Důvodem byla i penalta, již Liberec kopal. Situaci dlouho zkoumal videorozhodčí i sudí Klíma. Rozklíčoval jste situaci?

„Nechci to posuzovat, neviděl jsem ji. Je tady VAR, rozhodčí, nebudu se pouštět do žádného hodnocení. Mně spíš vadí situace před ní, střed hřiště jsme měli úplně prázdný, volný. To je problém, ne VAR.“

Nepříjemností bylo rovněž zranění střídajícího Fantiše. Na hřiště přišel v 60. minutě, o čtyři později musel po srážce hlavami do kabin. Jak je na tom?

„Z ucha mu tekla krev, proto byl střídaný. Další vyšetření bude pravděpodobně ve Zlíně. Není na tom tak špatně, aby nemohl cestovat autobusem.“

V jakém je tým, potažmo celý klub, rozpoložení? Chvíli jste poslední, pak vyskočíte…

„Je to, jak říkáte, nahoru, dolů. Doma vyhrajeme, předvedeme se velice dobře, pak to máme potvrdit a ukážeme takovýhle výkon. Je tam napětí, samozřejmě. Z mého pohledu je to zklamání.“

Jen z výsledků?

„Samozřejmě i z toho, že sázíme na zkušené hráče a my si musíme říct, jestli nám pomáhají tak, jak bychom si v boji o záchranu představovali. Prostě je tady otázka, co bude dál se zlínským fotbalem. Jestli hrát se staršími, nebo mladšími jako Liberec. Podívejte se, kolik má dvacetiletých kluků v sestavě. Prvním krokem je záchrana, pak se musíme rozhodnout, jakou cestou se vydat. A pokud se spadne, tak se to přebuduje celé.“

Vy sám prožíváte boj o udržení hodně? Berete si ho osobně?

„Samozřejmě, protože jsem přišel do Zlína, abych tým zachránil. Beru to stejně, jako když když někde hrajete o titul nebo o evropské poháry. Je to trochu něco jiného, nároky na hráče jsou odlišné než v mužstvech, v kterých jsem pracoval, ale pořád věřím, že to zvládneme.“

Není boj o udržení složitější než o titul?

„Nevím, jestli je to horší, nebo lepší. Pro majitele je lepší hrát Champions League, protože dostane třeba 300 milionů. Sestup je problém, dlouhodobě může ovlivnit klub. Je spousta případů, že někdo spadnul z ligy a dlouho se nemohl vyškrábat nahoru. Postoupit je složité.“

Zůstanete ve Zlíně i v případě pádu do druhé ligy?

„To je daleko. Nechci se k tomu vyjadřovat, spekulovat.“