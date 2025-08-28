ONLINE: Baník - Celje 0:2. Tlak v úvodu, ale šance proměňují hosté. Postup se vzdaluje
Baník hraje o všechno. Proti Celje musí zvládnout odvetu ve 4. předkole Konferenční ligy, minulý týden totiž padl ve Slovinsku 0:1. O postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů po 17 letech se pokouší bez zraněných Michala Kohúta a Ladislava Almásiho. Na lavičce naopak čeká na první šanci v hlavním týmu střelec z druholigového béčka Jakub Pira. V poločase však český zástupce prohrává o dvě branky. Utkání začalo ve 20:00, sledujte ONLINE na iSportu.