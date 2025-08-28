Předplatné

ONLINE: Baník - Celje 0:2. Tlak v úvodu, ale šance proměňují hosté. Postup se vzdaluje

Fotbalisté Celje slaví gól v Ostravě
Fotbalisté Celje slaví gól v OstravěZdroj: ČTK
Nikita Iosifov z Celje slaví gól proti Baníku
Damjan Vukliševič, Erik Prekop z Baníku (v modrém) v souboji o míč
3
Fotogalerie
iSport.cz
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (20)

Baník hraje o všechno. Proti Celje musí zvládnout odvetu ve 4. předkole Konferenční ligy, minulý týden totiž padl ve Slovinsku 0:1. O postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů po 17 letech se pokouší bez zraněných Michala Kohúta a Ladislava Almásiho. Na lavičce naopak čeká na první šanci v hlavním týmu střelec z druholigového béčka Jakub Pira. V poločase však český zástupce prohrává o dvě branky. Utkání začalo ve 20:00, sledujte ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
02

Vstoupit do diskuze (20)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů