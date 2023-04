Čvančara neunesl střídání, Priske ho vyhnal do kabin: Překročil hranici

Byl to jediný mráček na jinak blankytném sparťanském nebi. Ovšem ošklivý a hlavně zbytečný. Tomáš Čvančara svým výstupem v Pardubicích znehodnotil jinak velmi povedené představení Letenských a výhru 2:0, která je posunula do čela ligy. Velice nelibě totiž nesl, když ho trenér Brian Priske po hodině hry stáhl ze hřiště. „Překročil hranici, ale hned po zápase se mužstvu omluvil. Tím to považuju za uzavřené,“ zdůraznil kouč Sparty.

Z čistě lidského hlediska to lze částečně pochopit. Tomáš Čvančara je útočník, chce střílet góly. A utkání proti Pardubicím, ve kterém si Sparta vytvářela jednu příležitost za druhou, k tomu vyloženě vybízelo.

To ovšem nemůže být omluva pro výlev, kterým produktivní čahoun reagoval na stažení ze hřiště po hodině hry. Čvančara si neodpustil řeči už během samotného střídání, následně se dostal do slovní přestřelky s hlavním trenérem Brianem Priskem i asistentem Lubošem Loučkou.

Ti prskajícího útočníka bez sentimentu odehnali do kabin. Žádné poplácání rukou, žádné poděkování. Čvančara si vlastně nestihl ani obléct bundu…

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 0:2. Letenští před derby vedou ligu před Slavií Video se připravuje ...

„Chtěl jsem, aby přišel ke Karabcovi a popřál mu štěstí do minut, na které naskakuje do zápasu a vyjádřil mu respekt. Čvančara tam jít nechtěl, neplácnul si s ním. My jsme ho proto poslali rovnou do kabiny, překročil hranici,“ popsal Priske situaci bezprostřední po střídání.

Nutno podotknout, že rebelující kanonýr rychle vychladl. Po závěrečném hvizdu se zúčastnil i tradičního kolečka, kde měl navíc možnost se celému mužstvu omluvit. Následně pak se spoluhráči absolvoval i děkovačku před vyprodaným sektorem hostujících fanoušků.

„Tím je to pro mě uzavřené. Víte, máme v týmu mladé kluky, kteří mají velký talent a potenciál, ale taky velké ego. To není špatné, k úspěchu potřebujete i takové hráče. Na druhou stranu jednotlivec nikdy nesmí být víc než tým. Chceme získat titul, to je kolektivní cíl, nikoli pro jednotlivce. Ego nikdy nesmí být nad týmem,“ upozornil dánský kouč.

Není nicméně tajemstvím, že v žilách dvaadvacetiletého reprezentanta koluje pořádně horká krev. Čvančarovi stačí málo k tomu, aby se nastartoval. Tady se ovšem měl udržet. Už proto, že Priskeho volba byla naprosto logická.

Příští týden je na programu první derby „S“, Sparta chce mít jednoho ze svých klíčových mužů v nejlepší možné kondici. A v Pardubicích se za stavu 2:0 pro favorita prakticky jen dohrávalo.

„Tom byl naštvaný hlavně na sebe, situaci nezvládl. Po konci zápasu se ale hned omluvil. Teď si to vyřeší s ním trenér. Je to něco, co si musí vyříkat oni,“ prohlásil obránce Jaroslav Zelený.