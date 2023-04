Vaniak o derby: Jsem rád, že se Spartě daří. Slavia šibuje s Holešem

Blíží se 305. derby a Martin Vaniak jich za svou kariéru v dresu sešívaných odchytal deset, když kromě osmi ligových zápasů nastoupil i ke dvěma pohárovým.

Jak jste tenkrát duely mezi pražskými rivaly prožíval?

„Určitě můžu říct, že před zápasem, ať to dělali fanoušci nebo média, tak to vždy bylo velice vyhrocené. Já jsem neměl rád prázdná gesta a neměl jsem rád, když jste i vy novináři přilévali olej do ohně, aby to bylo vyhrocené ještě víc. Pak se stane, co se stává a stalo se to i teď nedávno, dva roky zpátky, že to není fotbal, ale je to spíš ragby. Myslím, že když proti sobě stojí dva týmy, rivalové, tak ať v hledišti je rivalita, ať je tam pořádný rachot. Ale diváci přišli, zaplatili si a chtějí vidět fotbal a ne jak se lidi válí po zemi, shlukují se kolem rozhodčího, řvou na něj a strhávají pozornost k úplně něčemu jinému.“

Když teď takové zápasy sledujete z pozice diváka, jak reagujete?

„Můžu Vám říct, že jedno derby jsem musel vypnout, protože se na to nedalo dívat. Já mám rád fotbal, mám rád, když je hra plynulá a hráči opravdu něco ukážou - ale ne válení, nadávání, strkání, šťouchání. Patří to k tomu, ale až takový extrém, co v tom derby někdy je, to ne. Ukaž mi to jinak, ukaž to výkonem na hřišti. To je moje krédo.“

Tentokrát bude derby specifické v tom, že oběma týmům jde o první místo v tabulce, mohlo by to mít vliv na hráče?

„Myslím, že tím to poznamenané nebude. Zaprvé jsem strašně rád, i když jsem slávista, že se konečně Spartě daří. Upřímně, přál jsem jim to už delší dobu. Už toho trápení a těch úšklebků vůči Spartě bylo až moc. Tak jak to bylo za nás, za Slavií věčně druhá. Myslím si, že si to Sparta vyžrala až až a že se, doufejme, konečně trošku odrazila ode dna. Ale nemyslím si teď, že by to bylo až tak extrémní. Je to krásné, že se Sparta na Slavii dotáhla, i když věřím tomu, že Slavia stejně titul udělá.“

Proč myslíte?

„Má víc zkušeností, a abych to vysvětlil na příkladu. Honíš někoho, furt někoho honíš, až ho dohoníš a předhoníš, pak je ta zodpovědnost na tobě. A to se stalo Spartě, když jsme my ztratili pomalu titul, tak ona to nezvládla psychicky. My jsme vedli o sedm bodů a Sparta nás předhonila. Ve Slavii jsme měli krizi vždycky v dubnu, tři ze čtyř zápasů jsme prohráli a Sparta nás dohnala a i lehce předehnala. Ale pak oni hráli doma s Brnem…“

To se bavíme o sezoně 2007/2008. Tomáš Řepka byl hned ve 2. minutě zápasu vyloučen, když hodil míč do obličeje útočníkovi Aleši Bestovi a nakonec Sparta prohrála 0:2.

„Nebýt Řepkova blikance, tak měla Sparta titul. My jsme potom vyhráli v Olomouci i Mladé Boleslavi.“

V té době téměř nikdo nepochyboval, že Sparta udělá titul, ale nastal úplný převrat.

„Je to zajímavé, protože Sparta potom vlastně nezvládla ani ten poslední zápas v Liberci, dostala čtyřku.“

Vás ale čekal zápas s Jabloncem, první na novém stadionu.

„To bylo nervózní. Já jsem dostal gól z třiceti metrů na 2:2. A ještě k tomu se říkalo, že to takhle skončí, takže pak se na mě lidi koukali skrz prsty. Přísahám, že v tom nic nebylo, já nevím, blbě jsem stál, prostě hrůza.“

Vraťme se ale k současné pozici Sparty.

„Té se teď hodně daří, je na vítězné vlně. Neměla by se nechat zbytečně rozhodit, hrají slušný fotbal a zbytečné hašteření nebo strkání by jí akorát uškodilo. K tomu sice dojde, nedá se s tím nic dělat, ale má zkušené hráče, kteří už to hráli. Ti se zamyslí a vzpomenou si na minulá utkání, která nestála za nic a byla i vámi novináři po právu kritizovaná. Já si vždy říkal, že diváci nejsou hloupí, ohodnotí, když mužstvo fakt hraje a i když prohraje, tak ho ohodnotí potleskem a nevypíská ho. Takže pokud diváci uvidí dobrý fotbal, tak budou spokojeni.“

Kdo má podle Vás v současné chvíli lepší formu?

„Řekl bych to takhle. Sparta vyhrála několik zápasů, ale pro mě to je stále průměrný tým. Lámání chleba teprve přijde, až přijdou těžší soupeři. Řekněme třeba Plzeň, která pořád dobře brání, je nepříjemná a bude pro Spartu hodně těžká. Ale pro mě osobně to bude až další rok. První, druhé kolo a hlavně, až se ukážou v konfrontaci s Evropou. Naše liga je stejná třeba jako polská, rakouská, maďarská... takže až mi v zápasech s průměrnými soupeři u nás ukážou, že hrají prim, tak jim budu věřit, že jsou na dobré cestě.“

Derby se hraje na Letné a Slavii venkovní zápasy moc nevychází...

„To je pravda, ale derby není klasický venkovní zápas. Slavia má zkušenosti s těžkými zápasy - Sparta nebo evropský pohár, to je stejné. Slavia to má víc zažité a hráči to mají v sobě. Sparta přeci jen těch těžkých zápasů a pohárů neodehrála tolik, ale Sparta pro mě je relativně favorit, řekněme o 5 procent.“

Tipnete si i výsledek?

„Chtěl jsem dát remízu, ale když tipuju, tak to většinou nevyjde. Budu rád za dobrý fotbal, budu jednoznačně fandit Slavii, ale ocením, když Sparta ukáže, že tendence jejich výkonů rapidně stoupá. A tohle je zápas, který to může ukázat a Sparta se může zase trošku odrazit.“

Co soudíte o obraně Slavie?

„To je alfa a omega Slavie. Myslím, že nejen tenhle rok s ní mají problémy. Řeší to už od té doby, co odešli dva nejzkušenější hráči Deli a Ngadeu. Oni dva nejen výborně bránili, ale i dobře rozehrávali, byli to góloví hráči do vápna a od té doby, myslím, že Slavia nenašla náhradu. Lepí to, točí to.“

Jak byste zhodnotil formu sparťanských útočníků Kuchty a Čvančary?

„Jako slávista z nich mám strach, ale jde o to, že jsou mladí, a záleží, jak k derby přistoupí. Pokud bude mít Kuchta rudé oči, tak toho moc nezmůže. Pokud bude nad věcí a půjde do toho zápasu s čistou hlavu, s tím, jak se mu teďka daří, nebude chtít něco dokazovat lidem, nebude ukazovat prázdná gesta, ale bude hrát a prostě ukáže, že to už je persona, tak si myslím, že bude mít Slavie v obranné fázi hodně velké problémy. A to stejné platí o Čvančarovi.“

Může Slavia v obraně něco změnit a lépe se na ně připravit?

„To nevím, oni pořád šibují s Holešem. Je to jeden z těch stabilních hráčů, který by měl hrát, ale problém je kde. Všechno je to na realizačním týmu, který je tam obrovský a myslím si, že má hodně rádců, který můžou poradit, ale já to určitě nebudu.“

Je podle vás derby o gólmanech? Nebo co rozhodne?

„Moc šancí tam nebude, ale jedna ano a ta bude rozhodovat o tom, zda bude gólman úspěšný, nebo ne. Brankář musí chytit to, co má a k tomu jednu šanci navíc, co je prostě trošku víc než jen normální střela z boku. Ale spíš je to o týmech, o tom týmovém duchu, že chceš pokořit soupeře a chceš dokázat tady v Praze, že tomu vládneš.“

Který z týmů má podle Vás teď lepší gólmany?

„Ondřej Kolář, nebo Matěj Kovář, který v prvním střetnutí dostal hned čtyři góly? V lepší pozici je Ondra, který má za sebou hodně takových zápasů i to vítězné derby. Dokážu se vžít do Matěje. Je hodně sebevědomý, ale to můžeš vyprávět o tom, jak se ti daří, kam by ses chtěl posunout, to je sice hezké, ale potom jdeš na hřiště a ono to je o něčem jiném. Tam to musíš ukázat. A pokud ti spoluhráči nepomůžou, tak i ty, jako dvacetiletý kluk, se můžeš potom svézt s neúspěchem, co naposledy zažili. Takže momentálně si myslím, že Slavie na tom je ohledně gólmanů lépe.“

Co říkáte na návrat Ondřeje Koláře po vážném zranění?

„Už jenom to, do čeho vlezl, bylo něco neskutečného, něco strašidelného. Toho hráče z Rangers by měli normálně zavřít. Nedokážu se vžít do té situace, jak musel být psychicky dole, že měl strach z balonu nebo ze soubojů. Nikdy jsem to nezažil. O gólmanech se říká, že jsou úplně jiní, protože skákat pod nohy a dělat takovéhle věci, to asi hodně lidí nechce, nebo nedělá, takže má můj obrovský obdiv. Daří se mu teď i v osobním životě, tak v tom rozpoložení může jít i do zápasu.“

On má navíc i velmi dobrou bilanci v derby. Funguje, že se dobrá zkušenost dá přenést?

„Ne, já jsem se nikdy nedíval na to, co bylo, nějaké statistiky... Ono je to hezké, ta čísla, ale zápas je o něčem jiném. Hraješ proti dvěma hráčům, kteří mají fazonu a před rokem ji neměli. Kuchta měl šílený začátek, nejen výkonnostně, ale i ta červená karta. Je silná osobnost, Sparta ho podržela a on se jim odvděčil. Tak jsem zvědavý, zda za něj tu částku dají, nebo ne.“

Kdo by podle Vás měl být v pozici hlavního rozhodčího pro derby?

„Já bych se nebál toho, aby to byl Miroslav Zelinka. Byl bych rád, kdyby to byl Čech. Tohle derby je potřeba, aby pískal zkušený rozhodčí. Neříkám, že ti mladí kluci by to nezvládli, ale musí to být fakt persona, která se z toho nesesype. Když by byla nějaká strkanice, sparťanská lavička bude nad věcí, ale slávistická by si měla některé věci přehodnotit.“

