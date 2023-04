Baník vs. Plzeň: povstání raněných? Vydrův návrat asi opět na lavičce

Vydra do ligy vlétl před třinácti lety. V necelých devatenácti dal jihlavskému odchovanci první šanci mezi elitou ostravský Baník, kam přestoupil v lednu 2010. První start zapsal 1. března, shodou okolností debutoval v Plzni. Při bezbrankové remíze nastoupil v základu a odehrál šedesát minut. Další týden střídal doma proti Jablonci, za jedenáct minut stihl dva premiérové góly.

V lize se příliš neohřál – po úspěšném jaru, kdy za Baník zvládl čtyři góly a tři asistence, ho ostravský klub v létě prodal do Udinese. Vydra pak nastartoval svou úspěšnou zahraniční kariéru, kterou strávil převážně na Ostrovech. Až letos v zimě, po těžkém zranění a operaci kolene, se vrátil do Česka.

Aktuálně se s Plzní chystá na nedělní pikantní výjezd do Ostravy, kde s ligovým fotbalem začínal. Hráč ošlehaný těžkými boji proti hvězdám v Premier League vlastní evropskou kvalitu. Takovou, jakou má minimum forvardů běhajících v české FORTUNA:LIZE. V momentě, kdy mu stoprocentně drží operované koleno, začíná prodávat své fotbalové schopnosti. Proti Jablonci udeřil dvakrát, blízko byl i završení hattricku. Ani povedený večer mu nejspíš nepomůže k tomu, aby v Ostravě vyběhl v základu.

Trenér Bílek nadále sází na Tomáše Chorého. Nejlepšího plzeňského střelce, který v aktuálním ligovém ročníku nasázel jedenáct branek. Dvoumetrový hroťák se na jaře zasekl, místo gólů sčítá spíš trefené tyčky. Z deseti jarních kol udeřil pouze dvakrát, vzhledem k jeho důležitosti pro tým ale stále trvá jeho bezmezná podpora.

„Pro nás je nesmírně platný ve všech směrech. V ofenzivě je gólový, byť se teď neprosazuje, ale do šancí se dostává. Góly ve zbytku sezony bude dávat, o tom jsem přesvědčený. Nic se neděje, když se teď tolik neprosazuje. Pracuje výborně, jde tomu naproti a tím se všechno obrátí,“ vyjádřil se k olomouckému odchovanci trenér Michal Bílek po utkání s Jabloncem.

Do gólového laufu se naopak dostává Vydra, který proti Jablonci po pěti letech vstřelil dva soutěžní góly. Vzhledem k plzeňskému systému, kdy trenéři nejčastěji volí rozestavení s jedním útočníkem, ale pravděpodobně v Ostravě naskočí až jako střídající žolík.

„Jsem připravený do základu i na pozici z lavičky, což jako hráč vždycky musíte přijmout. Není čas tady třeba dělat neplechu, ale jako profík musíte být připravený na jednu i druhou variantu,“ pravil smířlivě útočník, který v anglické Premier League odehrál 106 zápasů.

V Ostravě se střetnou kluby, které souží těžká jarní kocovina. Baník v deseti kolech prohrál pětkrát, Plzeň čtyřikrát. V obou celcích se přetřásala pozice trenérů, náladu jim spravily výhry v posledním kole (1:0 na Slovácku, 3:2 s Jabloncem). Může jít o začátek povstání „raněných“ celků, které na jaře poztrácely enormní množství bodů.

„Baník je těžký soupeř, potvrdil to výhrou na Slovácku. My jsme otočili zápas s Jabloncem. Ukázala se síla kolektivu, je třeba na to navázat. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale z týmu je cítit odhodlání navázat na to i v Ostravě,“ pravil plzeňský asistent Marek Bakoš. „Minulá kola nám ukázala, že se s Plzní dá hrát. Jiné týmy s ní bodovaly a mohl by to být i návod pro nás. Věřím, že se nám to taky povede,“ přidal ostravský trenér Pavel Hapal.

Realita se ukáže v neděli večer, kdy kluby uzavřou kolo spjaté především se sobotním derby „S“.