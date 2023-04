Baroš jako motivátor v Baníku, to je ustřelené, říká Páník. Co by mu sedlo?

Je-li nouze nejvyšší, žádá si to mobilizaci všech sil a mimořádná opatření. Jako třeba povolat do zbraně legendy, byť už ne v plné zbroji, ale „aspoň“ do zázemí. Proto se i v případě ostravského Baníku namočeného do bojů o záchranu začalo mluvit o tom, že by se k trenérskému štábu mohl připojit bývalý skvělý útočník a místní idol Milan Baroš. „Potkali jsme se a něco si k tomu řekli. Kdyby byl z jeho strany zájem, určitě bychom to přivítali,“ prohlásil zkraje dubna trenér Baníku Pavel Hapal. Otázkou by však byla konkrétní role. „Že by dělal motivátora, to je ustřelené, je to něčí výmysl,“ říká ve speciálním videorozhovoru někdejší ostravský kouč Bohumil Páník a zamýšlí se nad tím, která úloha by byla ta pravá.