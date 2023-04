VIDEO: Zlín - Olomouc 0:1. Domácí dál v problémech, rozhodl Chvátal

Do zápasu vstoupili lépe hostující fotbalisté a vytvořili si územní převahu, z níž se po kombinačních akcích dostávali do blízkosti Rakovanovy branky. Ve 14. minutě dopravil míč zblízka do sítě Chytil, ale kvůli ofsajdu gól neplatil.

O tři minuty později se Zlínu nedůraz ve vlastní šestnáctce už vymstil. Ventúrovu střelu po rohu domácí gólman vyrazil jen před sebe a Chvátal měl zblízka otevřenou cestu ke svému druhému gólu v ligové sezoně.

„Ševci“ se dostávali k možnosti ohrožení soupeřovy brány jen sporadicky, chyběla jim přesnost kombinací a brzdil je stereotyp akcí. Blíže ke gólu měli na druhé straně po tvrdé střele Sláma a po hlavičce stoper Beneš, který nastoupil s obličejovou maskou.

Zlín po přestávce zlepšil hru a vyrovnat mohl v 57. minutě Didiba, to by ale musel po rohu zblízka trefit branku, podobně jako střídající Fantiš v 62. minutě po jedné z mála rychlých a přesných akcích Zlína.

Nápor domácího celku s přibývajícím časem vzrůstal, ale vyloženou šanci na vyrovnání si nevypracoval. Olomouc tak náskok v pohodě uhájila a venku naplno bodovala po čtyřech duelech. Hanáci na zlínské Letné vyhráli třetí ligové utkání po sobě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 18. Chvátal Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, Simerský, Bartošák (46. Fantiš) – Vukadinović (63. Kovinić), Hlinka (C), Didiba (82. Reiter), R. Hrubý, Čanturišvili – Balaj (63. Y. Dramé), L. Kozák (46. Slončík). Hosté: Macík – Chvátal, Beneš, Pokorný, Sláma (83. Vodháněl) – Breite (C) (72. Zmrzlý), Ventúra – Navrátil (83. Greššák), Pospíšil, Zorvan (72. Zifčák) – Chytil (90+2. Vaněček). Náhradníci Domácí: Dostál, Dramé, Fantiš, Hellebrand, Janetzký, Jeřábek, Kolář, Kovinić, Procházka, Reiter, Slončík Hosté: Greššák, Kramář, Ola, Poulolo, Trefil, Vaněček, Vodháněl, Zifčák, Zmrzlý Karty Domácí: Didiba Hosté: Sláma Rozhodčí Ondřej Berka Stadion Stadion Letná, Zlín

Klíčové momenty utkání:

Zlín – Olomouc: Dramému ve srovnání skóre zápasu v závěru zabránil Pokorný Video se připravuje ...