Strhující derby! Kotal: Sparta vstala z mrtvých, od Slavie technická hrůza

Sparta v utkání dotahovala ztrátu 0:2, v závěru prohrávala 2:3. Kritické momenty ustála a nakonec uhrála s pražským rivalem remízu 3:3. Napnula všechny síly, aby zápas dotáhla alespoň k bodu. „Nic jiného jim nezbývalo. Viděli jsme strhující utkání, které muselo nadchnout všechny nestranné diváky. Remíza je asi spravedlivá,“ hodnotil sobotní šlágr ve studiu iSport.cz Václav Kotal, někdejší letenský trenér.

Konečnou remízu bral i Radim Nečas, bývalý záložník Slavie. „Hlavně se mi líbilo, jakou zvolili taktiku, na Spartu byli takticky perfektně připravení,“ vyzdvihl druhý host studia výkon hostujícího celku. „Třeba Jurečka měl gól a asistenci, Van Buren sice nedal gól, ale byl ohromně pracovitý,“ ocenil výkony jednotlivců.

Pro domácí celek znamená bod vzhledem k průběhu úspěšný večer. „Bylo to zmrtvýchvstání. Za stavu 0:2 a 2:3 musí být Sparta spokojená, že zůstává v čele ligy. Takhle kvalitní soupeř už Spartu čeká jedině v nadstavbě,“ poznamenal Kotal. „Pomohla jí penalta, za stavu nula dva se dostala do kontaktu. To jí nakoplo a podařilo se jí vyrovnat. Ani za nepříznivého stavu to sparťané nevzdali a bojovali až do konce,“ chválil.

Zápas nabídl spousty zajímavých momentů i velká dramata. Především ve druhém poločase hrála obě mužstva skvělý, otevřený fotbal. „Můžeme být rádi, že se to takhle rozjelo. Mělo to nasazení, viděli jsme šest gólů, kromě trenérů se to muselo každému líbit,“ usmíval se Kotal. Podle něj opouštěla letenský trávník zklamanější Slavia. „V tabulce stále ztrácí dva body, to není pro tým nic povzbudivého z hlediska psychiky, spíš je to deprimující.“

Sparťanské vyrovnání bylo pro Slavii obzvlášť smolné. Centr do levé strany vrátil do vápna Höjer a Ousou si balon srazil do vlastní sítě. „Masopust tam nezachytil náběh, ale spíš to byla nešikovnost hráče. Měl to přes nohu, divně ho míč trefil. Z pohledu techniky je to hrůza,“ okomentoval Kotal klíčový moment.

Celé studio k derby s Václavem Kotalem a Radimem Nečasem Video se připravuje ...