Ousouova horská dráha. Další smolné derby, talent si pozici kazí zkraty

Aby pro něj derby nazačala být hotová „no-go zóna“... Zažil v něm už tři prohry, jedno vyloučení, teď naposledy se dopustil fatálních chyb, které Slavii vzaly tři body. Stoper Aiham Ousou navíc nemá pozici v mužstvu jednoznačně pevnou.

Do derby šel po dvou zápasech, hrál předtím ligu v Mladé Boleslavi a pohár proti Bohemians. Jenže předtím tři zápasy jen sledoval z lavičky. To bylo po třech utkáních, do nichž nastoupil, do dvou starších ale zase ne, v jednom z nich stál kvůli červené kartě v Pardubicích...

Ještě se chytáte?

Takhle se Ousou houpá ve Slavii pořád. A stejně to vypadá s jeho výkony. Nahoru, dolů, nahoru, dolů...

Přicházel jako hráč s velkými předpoklady, s technickými dovednostmi, které ho předurčovaly k budoucímu velkému přestupu, Slavia za něj zaplatila Häckenu před necelými dvěma roky kolem patnácti milionů korun s výhledem, že na něm vydělá.

Ostatně naposledy v zimě se mluvilo o zájmu tureckých a francouzských klubů a v létě není jeho odchod vůbec vyloučen. Svou nejistotou a zkraty si ale všechno kazí, nebo se dostává do nálady, kdy třeba Eden bude chtít sám opustit.

Derby bylo po hříchu ten horší případ.

Sparta se k penaltě, z níž snížila na 1:2, dostala i kvůli Ousouově „výletu“ za Lukášem Haraslínem kamsi daleko od svého vápna. Vystoupil příliš vysoko ze své obranné linie, v souboji propadl, a po narážečce se pak Haraslín řítil do tutovky, kterou hasil až Lukáš Masopust zjevným faulem.

Sparta - Slavia: Masopust srazil Haraslína, penalta!

Podobně to s ním dopadlo hned o tři minuty později, Haraslín si švédského obránce podal ve spolupráci s Janem Kuchtou, zase z toho byla obří šance slovenského křídelníka, kterou zaplašil až Ondřej Kolář svým zákrokem.

Haraslín se pro Švéda stává opravdu neoblíbeným soupeřem, vykartoval se na něm totiž v říjnu 2021, kdy Slavia na Spartě prohrála 0:1.

A v sobotu ve třetí minutě nastavení nešťastná minela… Taková, kdy vám dotyčného musí být upřímně líto, a kterou byste mu asi hned odpustili, protože se to zkrátka stává. Seběhnou se vám myšlenky, balon, který byste devětkrát z deseti v pohodě odehráli, v tu chvíli nezvládnete. Ousou si zpětnou přihrávku od Caspera Höjera vrazil nešikovně do vlastní brány.

Remíza 3:3.

Sparta - Slavia: Lépe to trefit nešlo. Jenže Ousou mířil do vlastní sítě, 3:3

„Každý hráč by po tomhle byl nešťastný, i on bude, pár dní ho to bude štvát. Ale my ho máme neskutečně rádi, do každého zápasu dá srdce. Stojíme za ním, je jeden z nás, úžasný člověk i fotbalista, nikdo mu nebude zazlívat, že si dal nešťastný vlastní gól, hrál skvělý zápas. To je prostě fotbal, je to kolektivní hra a my bojujeme jeden za druhého,“ postavil se za svého spoluhráče okamžitě Ivan Schranz.

Ousou má v mužstvu vytvořené velmi vřelé vztahy se svými kolegy, ale i s ostatním klubovým personálem. Je oblíbený, přátelský, hodně komunikativní, to pro pochopení Schranzových slov. A taky pro úplnost příběhu, který v jeho podání často může působit nešťastně.