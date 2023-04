Trpišovský: Cítím semknutost a jsme mentálně silní. O to nesmíme přijít

Pramení z toho právě tak přesvědčivé vítězství ve vršovickém derby?

„Chci nejdřív pochválit návštěvu a atmosféru, byla na úrovni našeho výkonu v prvním poločase a myslím, že z toho právě i ten náš výkon pramenil, byl dominantní. Hráli jsme rychle, navázali jsme na výkon z prvního zápasu s Bohemians z poháru, akorát jsme teď byli produktivní a nenechali jsme si dát gól. Mělo to zkrátka jiný vývoj a dali jsme krásné góly, hráli jsme ve velkém pohybu, v intenzitě, vyzdvihnul bych, že jsme byli nebezpeční z obou stran, což se vám tak často nesejde. Ve druhé jsme trochu sundali nohu z plynu, chtěli jsme hrát ještě víc na míči i vzhledem k tomu, že jsme měli signály, že hráči jako Schranz, Olayinka nebo Douděra to nedohrají, někteří kvůli té viróze… Kvůli tomu jsme to chtěli zklidnit, ale zvrhlo se nám to, paradoxně jsme řešili víc běžeckých situací a bazénů, nicméně soupeře jsme nepustili do zakončení, uskákali jsme standardky a po prostřídání hlavně Lukáše Provoda, kdy jsme dostali jeho silnou levačku na stranu, jsme kontrolu získali, dostával se do zakládání akcí… Jsme rádi za kontrolované vítězství a za výkon, který jsme podali.“

K Václavu Jurečkovi, jak těžké to měl zprvu v novém angažmá i třeba kvůli konkurenci, ale i vašim představám a nárokům, a jak blízko s ohledem na svou současnou produktivitu tomu momentálně je?

„Jeho sebevědomí je teď na nejvyšší úrovni od doby, co je tady. Zvyknul si na styl hry, který byl trochu rozdílný od Slovácka. Je to hráč, který se pohybuje v přetížených prostorech, kde je velký shluk hráčů, na Slovácku občas těžil z volného prostoru, z chození za obranu, nemusel tolik řešit těsnou obranu. Tady se s tím srovnával jako každý, do zápasů nastupujete proti obraně, kde je devět i deset hráčů. I když je zkušený, dostal spoustu nových informací a impulzů, nehraje potom logicky tak instinktivně, hodně přemýšlí, kde se pohybovat, jaké úkoly plnit. Každý hráč si na to zvyká delší dobu, a i ten tým na něj… Teď si to všechno sedlo, dělá důležité body, hodně zlepšil hru do těla, soubojové chování proti obráncům. Na začátku ho taky přibrzdilo zranění z Panathinaikosu. Teď u něj nastala to správné mentální nastavení, sebedůvěra, pro něj je to důležité, protože poprvé v kariéře hraje ve velkém klubu a je pod takovým drobnohledem, zvykl si na to. Dostal individuální přípravu na videu, která mu pomohla v těch situacích, už o sobě nepochybuje, jeho výkony jsou komplexnější, líbí se mi na něm jeho herní aktivita, kterou předtím tolik neměl, předtím jsem mu vytýkal hluché pasáže, kdy deset patnáct minut nebyl pořádně na míči, teď je skoro v každé akci.“

Jak vás motivovala ztráta Sparty?

„Nic se tím nemění. Je sedm zápasů do konce, musíme se soustředit a sesbírat co nejvíce bodů a uvidíme, na co to bude na konci stačit. Když s někým soupeříte, každá jeho ztráta vás dostává do komfortnější pozice, je to ale hlavně o nás, abychom neztráceli zbytečně body, nedělali hloupé chyby. Je to hodně o defenzivě a o rozhodování na hřišti, jdeme do finále a každá situace je důležitá. Nechci to zakřiknout, ale momentálně z týmu cítím semknutost. Některé problémy, které se nám přenášely, jsme vyřešili, máme správné nastavení, o to teď nesmíme přijít.“

Dá se přesně popsat ten moment, kdy se tým nakopl?

„Myslím si, že je to krok za krokem, vyvrcholilo to před derby, kdy jsme nebyli v jednoduché situaci, z hráčů a realizáku jsem ale cítil, jak se chce poprat. I ti, co nemohli nastoupit, byli s týmem. Další hráči se díky povedeným věcem posilovali… Třeba pohár s Bohemkou neměl dobrý průběh, ale zlomili jsme to, v Liberci jsme odehráli smolný zápas, kdy jsme nebyli špatní, takhle postupně jsme tu sebedůvěru získávali, navíc máme velkou zastupitelnost pozic u hráčů jako Schranz, Holeš a tak dál… Hodně nám pomohl Ogbu, obecně teď hrají mentálně silní hráči, daleko víc se nám daří první poločasy, zatímco dřív to museli lámat střídající. A musím zmínit i souvislost s terény, myslím, že to s tím souvisí. Prostě týmy, které potřebují zvládat zápasy, mají kombinační styly, jsou závislé na kvalitě hřišť.“