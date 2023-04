Jurečka jako symbol vzkříšení Slavie: zvykl si na velkoklub i nároky

V sobotu večer měl dvakrát radost. Gólem pomohl vyhrát své Slavii nad Bohemians 3:0, a taky jeho bývalý klub zabral, Slovácko vzalo dva body Spartě a „sešívaní“ se díky tomu vrátili do čela ligy.

„Asi klukům zavolám, že odvedli dobrou práci. Vrátili jsme se na první místo tabulky, jdeme do finiše sezony. Teď se ukáže, kdo bude lepší,“ usmál se šťastný střelec Václav Jurečka.

Důležitější je pro něj ale přece jen jeho vlastní cesta. A ta se ve Slavii nejdřív neodvíjela lehce...

Mnohé jakoby symbolizovala jeho epizoda na Panathinaikosu. V odvetě třetího předkola Konferenční ligy nastoupil na devět minut. Sice gólem potvrdil postup do play off, ale taky si z utkání odnesl svalové zranění, které ho vyřadilo zhruba na měsíc. A po něm měl co dělat, aby se prosadil. Spíš to nezvládal...

„Když přijdete do nového prostředí, adaptace občas bývá složitější. Někdy to tak je, nijak jsem se tím ale nezaobíral. Nedělal jsem věci navíc, jen pořád to svoje. Vždycky to tak mám, je to o hlavě,“ nehroutí se, když se ohlíží zpět.

„Prostě jsem přišel do nejlepšího mančaftu v Česku. Nebylo to jednoduché, ale musel jsem se s tím porvat. To se nedá nic dělat. Musel jsem se prát o místo, s tím jsem počítal,“ dodává.

„Je to hráč, který se pohybuje v přetížených prostorech, kde je velký shluk hráčů, na Slovácku občas těžil z volného prostoru, z chození za obranu, nemusel tolik řešit těsnou obranu. Tady se s tím srovnával jako každý, do zápasů nastupujete proti obraně, kde je devět i deset hráčů. I když je zkušený, dostal spoustu nových informací a impulzů, nehraje potom logicky tak instinktivně, hodně přemýšlí, kde se pohybovat, jaké úkoly plnit. Každý hráč si na to zvyká delší dobu, a i ten tým na něj,“ vysvětloval Jurečkův pomalejší rozjezd kouč Jindřich Trpišovský.

Jaro? Exploze. V tom nejpozitivnějším slova smyslu. Osm branek v jedenácti soutěžních zápasech, z toho čtyři z posledních pěti utkání.

„Jeho sebevědomí je teď na nejvyšší úrovni od doby, co je tady. Zvyknul si na styl hry i na to, že poprvé v kariéře hraje ve velkém klubu a je pod drobnohledem,“ chválí ho Trpišovský.

„Nastartovalo se to asi hlavně proti Olomouci, kdy jsem šel na hřiště jako střídající hráč, a dal gól na 4:0. To mi pomohlo. Tak to ve fotbale bývá. Někdy máte špatné období, pak zase dobré. Doufám, že mně to vydrží, co nejdéle,“ přeje si Jurečka.

Má na mysli moment, kdy se po předchozích neúspěších začal z nejhoršího dostávat i celý tým. Řadu venkovních remíz sice ještě protáhl v Mladé Boleslavi, ale obecně se výkony Slavie výrazně zlepšují.

Stejně jako ty Jurečkovy.

A je z toho první místo dvě kola před koncem základní části.