Finiš o trumf k titulu. Slavia (opět) drží výhodu, ale… Baník napoví

Dlouho ji držela Slavia, pak krátce Sparta a nyní opět Slavia. Výhoda do nadstavby v závěru základní části FORTUNA:LIGY přeskakuje z tábora jednoho „S“ do druhého. Po víkendu ji opět vlastní v rukou Jindřich Tpišovský a jeho parta. Sešívaní totiž výhrou 3:0 nad Bohemians příkladně zareagovali na ztrátu Letenských na Slovácku (1:1). Finální verdikt dost možná nastane už v týdnu. Slavia v rámci vloženého 29. kola míří na Baník, Sparta uvítá Viktorii… Právě tady se může rozhodnout, kdo půjde do finále s důležitým trumfem.

Slavia a Sparta, dva největší a nejbohatší české kluby jsou poslušně seřazené na prvním a druhém místě tabulky. Shodně mají 62 bodů, sedm zápasů před koncem ligy tak jsou prakticky naroveň. Dveře k titulu jsou pro rivaly otevřené dokořán, uplynulý víkend s nimi ale pořádně zamával.

Ona výhoda plynoucí z vedoucí pozice před nadstavbou, tedy derby v domácím prostředí, totiž změnila majitele. Sparta ji remízou v Uherském Hradišti uvolnila a Slavia po ní jen o pár hodin později okamžitě chňapla.

„Když s někým soupeříte, každá jeho ztráta vás dostává do komfortnější pozice, je to ale hlavně o nás, abychom neztráceli zbytečně body, nedělali hloupé chyby,“ upozornil trenér Jindřich Trpišovský.

Do konce základní části zbývají dva zápasy. Lze ale předpokládat, že příští víkend, tedy v pořadí 30. kolo, už takový vliv mít nemusí. Ne, to nemá být podcenění Hradce Králové a Liberce, tedy finálních soupeřů pražských velkoklubů.

To hlavní se ale uskuteční o několik dnů dřív. Přesněji v úterý a ve středu. To pro „S“ bude skutečná zkouška odvahy. Sešívaní se vypraví do Ostravy, rudí zase čekají návštěvu z Plzně. Tady se to může rozseknout. Nelze totiž předpokládat, že by si jeden či druhý nechali v úplném závěru první příčku sebrat.

„Pro nás se nic nemění. Je sedm zápasů do konce, musíme se soustředit a sesbírat co nejvíce bodů a uvidíme, na co to bude na konci stačit,“ prohlásil Trpišovský.

Jestliže se jeho tým v týdnu před derby kroutil v bolestech a počítal jednu citelnou personální ztrátu za druhou, právě střet s rivalem ho nastartoval. Slavia po dobrém výkonu dosáhla na remízu, proti Bohemians pak v sobotu večer demonstrovala znovu nabytou sílu.

„Nechci to zakřiknout, ale momentálně z týmu cítím semknutost. Některé problémy, které se nám přenášely, jsme vyřešili, máme správné nastavení, o to teď nesmíme přijít,“ mnul si ruce sešívaný kouč.

Ani v druhém táboře ovšem není panika. Jasně, ztráta na Slovácku je čárou přes rozpočet, neplánovaným zakopnutím. Sparta ale nepříjemného soka od dvacáté minuty valchovala. Měla obří převahu, nastřelila tyč, břevno, vyprodukovala i další šance. Jejím problémem nebyla kvalita hry, ale produktivita.

SESTŘIH: Slovácko - Sparta 1:1. Ztráta hostů. Tyč, břevno, hosty zachránil z penalty Krejčí Video se připravuje ...

„Vyhodnocuju zejména výkony. Slovácko je těžké venkovní utkání. Podívejte se, jak se tu Spartě dařilo v minulé sezoně… Když si ten zápas znovu pustíte, soupeř měl proti nám čtyři pokusy ohrozit branku, držení míče kolem třiceti procent. Pak to bylo o tom, že jsme z našich šancí nevytěžili tolik, abychom si odvezli tři body,“ upozornil trenér Brian Priske.

Letenští tak spadli do horší výchozí pozice. Na dobu určitou, nebo definitivně? To se dozvíme už za pár desítek hodin. Následující konfrontace budou stěžejní. Tím spíš, když Slavia na Baníku z posledních pěti duelů nechala body hned třikrát. Ačkoli do Vítkovic pravidelně zajíždí v roli jasného favorita, snadné to tam nemá nikdy.

To ovšem platí i v opačném gardu. Sparta sice z uplynulých pěti pokusů dokázala doma Viktorii třikrát složit, taky ale jednou remizovala a jednou vyšla úplně naprázdno. I tady se bavíme o mači, kde potenciál bodové ztráty není zrovna malý.

Ona výhoda prvního místa, tolik důležitá pro ligové finále, tak nadále zůstává k mání. Vzít si ji ovšem může pouze jedna strana. Tak kdo, pánové?