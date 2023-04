Bílek: Zápas na Spartě je klíčový. Chvála Pilaře, proč seděl Chorý?

Kdy se zápas lámal?

„Jsme rádi, že jsme utkání výsledkově zvládli a nebyly to nervy až do konce, jako to v poslední době u nás bývalo zvykem. Druhý gól nás definitivně uklidnil. Celý zápas jsme měli relativně pod kontrolou, soupeře nepouštěli do šancí, dali čtyři branky. Jsem rád, že se po delší době prosadili Vlkanova a Chorý, vrátil se Kliment. V utkání se stalo spousty pozitivních věcí.“

Pomohly vám změny v sestavě?

„Zlín dobře bránil, vzadu nebyly moc mezírky. Pilař hrál po delší době od začátku, Jirka také nenastoupil hodně dlouho. Chtěli jsme dostávat balony za obranu a rozbíhat akce, střídavě se nám to dařilo. Do druhé půle jsme udělali dvě změny. Chtěli jsme, aby šel do hry Vlkanova, do kombinace je přeci jen platnější než Jirka. Pak naskočil Choras (Tomáš Chorý) místo Durosinmiho. Chorase jsme chtěli nechat trošku odpočinout kvůli náročnému programu a také kvůli tomu, že na něj byl trošku tlak, že nedává góly. Změny nám vyšly, Vlkanova dal dva góly, Choras jeden. Jsme rádi, že si oba zvedli sebevědomí.“

Řekl si o větší prostor Václav Pilař?

„Uvidíme v dalších zápasech. Venca je velmi zkušený, silný na míči, dovede přejít jeden na jednoho, má dobré zakončení. V zápase měl několik velmi dobrých momentů. Na to, že hrál po delší době, se toho zhostil velmi dobře. Jak to s ním bude dál, se ještě uvidí.“

Nabudili jste se čtyřmi góly na utkání na Spartě?

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli relativně bez větších problémů, to je pozitivní. Udrželi jsme po delší době nulu (druhou na jaře), to je další pozitivum. Na Spartě to ale bude o něčem jiném, nastoupíme proti silnějšímu protivníkovi, kterému se na jaře mimořádné daří. V domácím prostředí jsou velmi silní, jestli chceme na Letné uspět, musíme podat vynikající výkon. Naše sebevědomí teď může jít nahoru, do zápasu se Spartou můžeme jít s čistou hlavou.“

Půjde o klíčový zápas směrem k boji o titul?

„Jednoznačně. Ukáže, jak se bude vyvíjet zbytek ligy. Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky. Pokud ne, už je téměř nemožné ligu vyhrát. Věřím, že to zvládneme. Dnešní výhra nás posílila.“

Poučíte se z posledního utkání na Slavii, které jste prohráli 1:2?

„Máme o den kratší odpočinek než Sparta, ale z toho se rychle dostaneme. Pokud chceme na Letné uspět, musíme dobře bránit, nepouštět soupeře do gólových příležitostí. Takže být velmi pozorní v defenzivě, ale vzhledem k tomu, že chceme na Spartě uspět, musíme být také odvážní dopředu. Jednoznačně musíme být odvážnější, než na Slavii. Ale tam jsme také nešli do zápasu s tím, že se budeme soustředit jen na defenzivu. Ale Slavia nám toho moc nedovolila.“

Jak jsou na tom zdravotně indisponovaní Jan Kopic s Milanem Havlem?

„Kopic má trošku problémy s kotníkem, Havel má také menší zranění. Uvidíme, jak se to s nimi bude v dalších dnech vyvíjet.“