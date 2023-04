Trable Zbrojovky: Marodi a ukradená výhra. Haškovi zůstane jen zklamání

Jak se cítíte po remíze s Jihočechy, když jste o výhru přišli v 93. minutě?

„Předtím v Liberci jsme podali velice slabý a nepoctivý výkon z hlediska nasazení, běhání. Byli jsme naivní. Vůbec to nekorespondovalo s tím, jak na tom jsme. Bylo to fakt málo a přišla velká kritika v kabině při hodnocení. Vzhledem k naší situaci a personálním problémům jsme se na Budějovice nechtěli vrhnout. Chtěli jsme zůstat kompaktní, plnit si defenzivní povinnosti, dostat se do rytmu a postupně vystrkovat růžky víc a víc. Plus minus se to v prvním poločase dělo. Dali jsme pěkný gól. Soupeř nedoskočil a Ševčík zachoval mistrovský klid. Nestřílel brzy a uklidil to tam. V našich krásných snech jsme si to zhruba takto představovali. Ale bylo tam hodně opatrnosti, nejistoty.“

Což se ve finále vymstilo.

„V poločase jsme si řekli, že nemůžeme jenom bránit vedení 1:0. Z hlediska střídání jsme toho moc udělat nemohli. Jak se blížil konec zápasu, soupeř hrál vabank a my jsme to chtěli nějak dobránit. Situace, které se nám nabízely, abychom Budějovice potrestali, jsme nedohráli. V nastavení jsme je mohli minimálně třikrát dorazit, kdybychom zachovali klid. To se nestalo a byli jsme potrestáni. Pokud to ten hráč (Marcel Čermák) chtěl, trefil to fantasticky. To ani nebyla gólová šance. Říkal jsem si, kam ten míč letí. A najednou byl v síti.“

Byl to šok, co?

„Mužstvo ze sebe vymačkalo všechno, co bylo v jeho silách. Byla to správná odpověď na výkon v Liberci. Skoro bych řekl, že jsme si ten gól nezasloužili dostat. Ale je to vlastně prázdná fráze. Když jsme přežili hlavičku, kterou Berky (brankář Martin Berkovec) reflexivně vyrazil, napadlo mě: Tak nás už podržel i gólman, je tam vše, co tam má být…Na konci má být 1:0, všechno z tebe spadne a přijde odměna. A nakonec je to sfouklé, spláchlé a ze zápasu zůstane jen zklamání.“

Deptá vás početná marodka?

„Museli jsme improvizovat. Takže hrál Souček, který poprvé trénoval s mužstvem v pondělí. A ještě nastoupil na pozici stopera, kde normálně nehrává. Shodli jsme se na tom, že by to na své šestce nezvládl kondičně. Byl přesvědčený, že to spíš zvládne jako stoper. Na šestku jsme zase dali pravého obránce (Matěje Hrabinu), protože jsme žádný další defenzivní typ neměli. Dva kluci tam tedy byli (Divíšek, Matejov), ale ti jsou oslabení po nemoci. Na pravém obránci naskočil pro změnu útočník či křídlo Nečas. Takže jsme měli na třech postech hráče, kteří tam v profesionálních soutěžích nikdy nehráli. Z jednoho tréninku jsme udělali tuhle sestavu. Nebylo to komfortní. Absencí je až moc.“

Jak se k tomu může kouč postavit?

„Dává to prostor pro trenéra, aby vařil sekyrkovou polévku a z minima vytěžil maximum. S Pardubicemi (2:1) se nám to povedlo moc dobře. V Liberci to bylo slabé, ale proti Budějovicím jsem cítil, že jsme těžili úplné maximum. Kdybychom vyhráli, byla by to v rámci omezených možností super společná práce všech lidí ve Zbrojovce, kteří do toho dali spoustu energie. Proto mě štve, že to nevyšlo. Ale pořád jsme získali bod. Třeba bude na konci ten rozhodující, který jsme potřebovali. Ale taky nám můžou dva chybět. Každý umí počítat, ve hře je ještě osmnáct bodů. Vrátí se Hlavica, který byl vykartovaný. Odehraný zápas má za sebou Souček, Matejov a Divíšek na tom budou po nemoci lépe. Na návrat Štěrby to nevypadá, má vysoké horečky jako celá jeho rodina.“