Průšvih pro Spartu! Čvančara zná verdikt doktorů, zřejmě má po sezoně

Byla to výhra vykoupená krví. Téměř doslova. Sparta sice v týdnu ve vloženém 29. kole FORTUNA:LIGY udolala Viktorii 2:1 a udržela tak bodový krok se Slavií, ale počítá jednu opravdu citelnou ztrátu. Podle informací redakce iSport.cz by mohla až do konce sezony postrádat důležitého útočníka Tomáše Čvančaru. Ten utrpěl svalové zranění a podle prvních odhadů by mohl chybět až měsíc. Poslední soutěžní duel ročníku při tom Pražané odehrají 27. května. Tedy skoro na den přesně právě za onen měsíc...