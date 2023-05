Priske: První půle? Neakceptovatelné. Mluvil o zraněných i výhodě v derby

Mohl si ověřit, jak to taky může vypadat, když přijde téměř o polovinu základní sestavy. A co Brian Priske v neděli večer v Liberci viděl, to se mu nemohlo líbit ani trochu. „První poločas byl pod naší úroveň, podali jsme neakceptovatelný výkon,“ uznal sparťanský kouč. Letenští si přesto na severu zajistili důležitou výhodu, po triumfu 3:1 jdou do nadstavby z prvního fleku. „Není důležité, jak jsme na tom teď. Zajímá mě, jak na tom budeme po 35 kolech,“ zdůraznil Priske.

V Liberci jste vyhráli 3:1. Je to ale zasloužený výsledek?

„Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale ten první byl opravdu pod naši úroveň. Chyběla nám větší energie, disciplína, i některé fotbalové dovednosti. Čelili jsme ale dobrému soupeři s dravými mladými hráči a kvalitním trenérem. Dokázal nás za náš špatný vstup potrestat.“

Jak jste viděl obě penaltové situace v závěru, díky kterým jste otočili skóre?

„Zatím jsem je neviděl. Ale víte, že já v těchto případech, kdy jde o penalty a karty, mluvím pořád stejně. Práce rozhodčích je náročná, mají velkou zodpovědnost. Často se nejedná o jednoduché situace na posouzení. Ale vždy je to jejich rozhodnutí, které je na hřišti to jediné správné.“

Promítá se divoký závěr nějak do vašeho dojmu ze zápasu?

„Myslím, že je především důležité, abychom se po utkání vždycky podívali na čísla. Za výhru a tři body jsme rádi. Zároveň ale musíme být upřímní a přiznat, že náš výkon nebyl dobrý. Hlavně v první půli ani trochu. Co jsme předvedli, nebylo akceptovatelné. V posledních čtyřech zápasech jsme vždy obdrželi první gól, sami si to děláme náročnější. Hráče jsme na to upozorňovali, ale stalo se to zase. Navíc ten způsob, jakým jsme inkasovali, je tristní. Na tomhle musíme hodně zapracovat. Pak je tu ale ještě druhá strana.“

Jaká?

„Nastoupili jsme s opravdu mladým týmem. Některé chyby jsou pochopitelné. Roli mohlo sehrát i středeční utkání, které možná někteří hráči měli v hlavách. A to není dobře. V závěru jsme ale znovu ukázali, že máme dobrou mentalitu. Hnali jsme se za vítězstvím.“

Proč jste už v poločase střídal Lukáše Haraslína s Filipem Panákem?

„Předně bych chtěl říct, že jsou oba zdravotně v pořádku. Šulo ale nějaký čas laboroval s bolavým kotníkem, vlastně už od reprezentační přestávky. I s ohledem na středu jsem se ho rozhodl šetřit. Navíc nebyl v nejlepším herním rozpoložení, chtěli jsme dát víc prostoru Mabilovi s Daňkem. Co se týče Panáka, rozhodli jsme se jít do druhé půle se čtyřmi obránci. Čekali jsme, že budeme mít větší držení míče, a soupeř bude chodit do rychlých protiútoků. Proto jsme se rozhodli nechat Vitíka s Vydrou, u kterých jsme očekávali, že se lépe popasují se sprinty na delší vzdálenost.“

Po výhře nad Viktorií jste mluvil o tom, že z vlny absencí s ohledem na kvalitu kádr nemáte obavy. Stále si za tím stojíte?

„Ano, pořád si to myslím. Se skladbou mužstva jsem spokojený. Samozřejmě, Čvančara a Krejčí dávají spoustu gólů. Je jasné, že je nenahradíme kus za kus. Před zápasem se mi ale spalo dobře, i přestože nám chybělo osm hráčů. Je třeba vnímat souvislosti. Podívejme se například na Caspera Höjera, který nehrál sedm nebo osm měsíců. Je jasné, že oproti hráčům, kteří nastupují pravidelně, bude v určitých aspektech zaostávat. Ale tím jeho fotbalová kvalita nemizí. Není to jako na playstationu, kde vyměníte hráče a máte hotovo. Kluci jsou pořád lidské bytosti, což musíme brát v potaz.“

Do nadstavby jdete z prvního místa. Považujete to za zásadní výhodu?

„Těžká otázka… Samozřejmě, že chcete být první, a hrát třeba se Slavií doma. Jak už jsem ale dřív zmiňoval, není důležité, jak jsme na tom teď. Zajímá mě, jak na tom budeme po 35 kolech. Na ničem jiném nezáleží. S ohledem na fanoušky to ale může znamenat další příval energie před důležitou částí sezony.“

Budete v ní moci využít další absentéry Asgera Sörensena s Kaanem Kairinenem? Třeba už ve středu na finále poháru?

„Další dobrý dotaz. Nikdy nevíte, co se v týdnu stane. Možná někdo onemocní, bude nám chybět třeba deset hráčů a ve středu nebudeme moci ani nastoupit. (usměje se) Ale teď vážně, Čvančara bude mimo asi delší dobu. Kaan s Asgerem v neděli trénovali, tak uvidíme, jestli budou na středu připravení.“