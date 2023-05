Sigma: tři útočníci jsou na odchodu, řeší se záložník Sparty a stoper Slavie

Zranění zad Antonína Růska je jednou z objektivních příčin, proč Olomouci nevyšel závěr základní části a proč jí momentálně čtvrté místo zaručující předkolo Konferenční ligy o sedm bodů uniká. Přitom to měl být právě Růsek, na koho si Sigma bude zvykat a kdo ji potáhne po letním odchodu Mojmíra Chytila do Slavie. Podle informací iSport.cz to ale nebude jediný forvard, který Andrův stadion v příštích měsících opustí. Velmi nejistá budoucnost je u dalších dvou. Hanáci naopak chtějí na tvrdý přestup záložníka ze Sparty a přemýšlejí o druholigových stoperech.