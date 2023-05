Hráči, kterým v Plzni končí smlouva: varianta Baník, Pilař může domů

Nejenom jednání o prodeji klubu, ale i řešení kádru na další sezonu… Boss Viktorie Plzeň Adolf Šádek má napilno, nicméně o pětici hráčů, kterým v létě končí smlouva, už má zřejmě jasno. Odejde tak zřejmě zkušený bek, zraněná opora či šikula, kterého si kouč Michal Bílek příliš neoblíbil. Šanci by měl naopak dostat mladý objev z Karviné.

Zkušený krajní bek od léta řešil zdravotní problémy, až v posledních čtyřech kolech se dostal na lavičku. Řezník se s rodinou usadil v Plzni, nová smlouva ale vzhledem k dlouhým zdravotním trablům na obzoru není. Ve 34 letech ještě s vrcholovým fotbalem končit nechce. Variantou může být i návrat do Baníku, odkud na západ Čech zamířil před dlouhými jedenácti lety.

Zlín - Plzeň: První šance a hned gól! Kaša trefil břevno, Beauguel dorazil do odkryté sítě, 1:1

Zlín - Plzeň: První šance a hned gól! Kaša trefil břevno, Beauguel dorazil do odkryté sítě, 1:1

Vysoký stoper už byl na odchodu v zimě, nakonec se vrátil do základní sestavy Viktorie. Alternuje za zraněného Pernicu, jaro absolvoval bez zdravotních trablů. Splňuje rychlostní kritéria, ale nepatří mezi Bílkovy oblíbence. Kašova budoucnost se vyřeší poté, co bude v Plzni jasno o trenérovi na příští sezonu, což je zase odvislé od případného vstupu nového majitele.

V duelu s Jabloncem mu odešlo koleno, zkušený bek musel na operaci. Jednu z opor čeká dlouhá pauza. Pernica momentálně chodí podporovat své parťáky na zápasy o berlích, minimálně celý podzim bude ještě mimo hru. Variantou je „džentlmenská“ dohoda mezi hráčem a Adolfem Šádkem - Pernica zůstane rehabilitovat v Plzni s poníženou smlouvou a ve chvíli, kdy se dá zdravotně do pořádku, si obě strany řeknou, jak pojmou další spolupráci.

Václav PILAŘ (34, záložník)

Zápasy: 16

Minuty: 528

Bilance: 1+1

Na návrat do Plzně se těšil, v závěru kariéry z ambic ani nesporných fotbalových kvalit neslevuje. Trenér Bílek ho ale během jara využíval velmi málo. Pilař si navíc proti Zlínu, kde odehrál velmi dobrý zápas, poranil klíční kost a sezona pro něj skončila. Budoucnost v Plzni je opět spojená s tím, kdo mužstvo v nové sezoně povede. Pilařovi vyhovuje kombinační styl, zejména v domácích zápasech dokáže týmu velmi pomoct. Bílkova strategie mu ale příliš nesedí, v případě setrvání stávajícího kouče by Pilařovo pokračování v Plzni nedávalo velký smysl. Možný je i letní přesun do mateřského Hradce.