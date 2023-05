Poslední Zlín. V jeho pozici ligu ještě nikdo neudržel, ale je tu i naděje

„Všichni v klubu, od vedení, přes realizační tým, až po hráče jsme si jistí a víme, že stoprocentně dokážeme postoupit v tabulce na místo zajišťující hrát ligu i v nadcházejícím ročníku.“

Sebevědomá slova generálního manažera Zlína Zdeňka Grygery, pronesená před vysokou porážkou v Plzni, vzbudila ohlas. Pokud by se to opravdu podařilo, přepsali by ve Zlíně (byť krátkou) historii nového ligového formátu. Ještě ani jednou se totiž nestalo, že by tým, který skončil v základní části poslední, nejvyšší soutěž udržel.

V historii se zatím odehrály jen dva ročníky s plnou nadstavbou (2018/19 a 2021/22). Ročník 2019/20 zastavil začátek pandemie a z ligy nakonec nikdo nesestupoval. Další sezonu hrálo ligu 18 účastníků, z čehož tři rovnou sestupovali a žádná nadstavba se nehrála. Tento systém se tak vrátil až v minulém roce.

V sezoně 2018/19 šla z posledního místa do skupiny o udržení pražská Dukla. Na předposlední Karvinou ztrácela 9 bodů. Ve skupině o udržení získal tým z Julisky jen 2 body, celkově alespoň na barážové příčky ztratil 10 bodů a sestoupil do druhé ligy.

Podobný průběh měla také nadstavba v minulé sezoně. Karviná do ní vstupovala se 17 body, předposlední Pardubice měly o 7 bodů více. Karviná sestoupila poté, co jen dvakrát remizovala.

Stoprocentní baráž, šance pro Zlín

Týmy na 14. a 15. místě míří do baráže. Zatím v obou případech, kdy se baráž hrála, se oba ligové týmy udržely. Jak Karviná s Příbramí, tak Bohemians s Teplicemi neprohrály ani jeden z barážových zápasů proti druhému a třetímu týmu z druhé ligy.

Letos se na těchto místech má šanci objevit mnohem více týmů než kdy dřív. Přeci jen devítibodový rozdíl mezi posledním Zlínem a jedenáctým Jabloncem je stejný, jako byl loni mezi týmy na posledním 16. a 14. místě.

Zlín ztrácí po základní části vůbec nejméně bodů ze všech posledních týmů, které si zahrály celou skupinu o udržení. V již zmiňovaném ročníku 2019/20, který přerušil covid, chyběly poslední Příbrami jen dva body na předposlední Opavu. V momentě, kdy se soutěž přerušila (po třech z pěti odehraných kol), na tom dokonce byly oba týmy stejně.

Stejně tak je na tom letos Zlín. Na předposlední Pardubice ztrácí pouhé dva body. Ty zase vidí před sebou na dohled pouhých tří bodů brněnskou Zbrojovku.

Vzájemné zápasy? Problém pro Pardubice a Baník

Ve skupině o udržení se každý tým utká s každým pouze jednou. Výhodu má, stejně jako ve skupině o titul, nejlépe umístěný celek po základní části. Ten bude hrát hned třikrát doma, venkovní zápasy navíc bude hrát na hřištích dvou nejhůře umístěných týmů. Tedy Zlína a Pardubic.

Poslední tým to má přesně naopak. Doma jen dva zápasy a to proti papírově dvěma nejlepším soupeřům. Zlín tedy na Letné přivítá Jablonec a Baník.

Kolo Datum Zápas 1. sobota 6. května, 15:00 Teplice - Pardubice sobota 6. května, 15:00 Baník Ostrava - Brno sobota 6. května, 15:00 Zlín - Jablonec 2. neděle 14. května, 15:00 Brno - Pardubice neděle 14. května, 15:00 Teplice - Zlín neděle 14. května, 15:00 Jablonec - Baník Ostrava 3. neděle 21. května, 15:00 Pardubice - Zlín neděle 21. května, 15:00 Jablonec - Brno neděle 21. května, 18:00 Baník Ostrava - Teplice 4. středa 24. května, 19:00 Pardubice - Jablonec středa 24. května, 19:00 Zlín - Baník Ostrava středa 24. května, 19:00 Teplice - Brno 5. neděle 28. května, 17:00 Baník Ostrava - Pardubice neděle 28. května, 17:00 Jablonec - Teplice neděle 28. května, 17:00 Brno - Zlín

Když se ale podíváme na výsledky z této sezony, narazíme na zajímavé statistiky. Například předposlední Pardubice získaly proti sousedům z tabulky jen 10 bodů z celkových 28. Většinu tedy posbíraly spíš proti silnějším soupeřům. Proti papírově slabším se jim tolik nedařilo.

Podobně je na tom i Baník. Celkově Ostravští získali proti týmům z chvostu ligy pouhých 11 bodů. S Brnem dokonce Baník vyšel naprázdno, proti Jablonci získal pouze bod.

Naopak Zlín má alespoň částečný důvod k sebevědomí. Každého soupeře ze skupiny o záchranu obral alespoň o nějaké body. Procentuálně dokonce získal více těchto bodů než předposlední Pardubice a třinácté Teplice.

Pro Baník na druhou stranu hovoří forma, se kterou do nadstavby jde. V posledních pěti zápasech základní části získal 9 bodů. Tedy stejně, jako Slavia a pouze o dva méně než na konci ligy nejúspěšnější Sparta.

V opačné situaci je Jablonec. Ten byl ještě po 25. kole pouhé tři body od skupiny o titul. V posledních pěti zápasech ligy byl ale tým trenéra Horejše nejhorší v celé lize. Získal pouhé dva body a nakonec bude hrát o udržení. Na barážovou 14. pozici má náskok čtyř bodů.

Skupina o udržení začíná zítra zápasy Zlína s Jabloncem, Brna v Ostravě a Teplic s Pardubicemi. Poslední tým po nadstavbě přímo sestupuje do Fortuna:Národní ligy, týmy na 14. a 15. místě sehrají baráž hranou na dva zápasy s 2. a 3. týmem z druhé nejvyšší soutěže.