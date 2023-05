Tabulka podle očekávaných bodů: Sparta druhá se ztrátou, Baník v šestce

Sečteno, uzavřeno. FORTUNA:LIGA se po 30 kolech základní části uzamkla a týmy se pro nadstavbu rozdělily do tří skupin. Jak si kdo zasloužil. Nebo ne? Podle metriky očekávaných bodů vycházející z očekávaných gólů (vstřelených i inkasovaných) na základě kvality vytvářených šancí měla mít tabulka jinou podobu. Třeba se Spartou na druhém místě – a s o třinácti body (!) méně než v reálu, Baníkem v elitní šestce a Českými Budějovicemi jednoznačně na poslední příčce.

Berte to jako hru a zamyšlení nad tím, kdo měl vlastně jakou sezonu z pohledu metriky očekávaných bodů. Který tým „overperformoval“, jak se moderně říká situaci, kdy vyhráváte se štěstím? A kdo naopak ročník zachránil tak trochu náhodou?

Do očí vás na první dobrou praští Slavia na čele tabulky. Měla mít o šest bodů víc než druhá Sparta, která dle modelu vytěžila o třináct bodů víc, než si zasloužila! „Protože má kvalitní ofenzivu, pomáhá si standardkami i takovými nevinnými centry, které se pak díky Krejčího nebo Kuchtově agresivitě stávají nebezpečnými,“ vysvětluje expert David Kobylík.

Názor mistra Evropy do 21 let z roku 2002 koresponduje i s metrikou očekávaných gólů. Z grafu (zelená křivka) je zřejmé, jak oproti podzimu Letenským na jaře extrémně dobře fungovala útočná fáze součinností Lukáše Haraslína, Jana Kuchty a Tomáše Čvančary.

Statistika očekávaných gólů Sparty v základní části FORTUNA:LIGY • Foto wyscout.com

V Edenu pro změnu nastal zřetelný progres v defenzivě, soupeři si proti „sešívaným“ vytvářejí mnohem méně příležitostí (červená křivka) než v první polovině sezony. Podíl na tom nepochybně má i zimní posila Igoh Ogbu, který se pomalu profiluje v jednoho z nejlepších stoperů soutěže.

Statistika očekávaných gólů Slavie v základní části FORTUNA:LIGY • Foto wyscout.com

„Nejsem fanda těchto modelů, které se zabývají velikostí šance. Dá vám to nějaký náhled, ale fotbal je krásně jednoduchá hra v tom, že se hraje na góly. Ne na dominanci. Slavia přejela ve vzájemných zápasech Spartu, ale ona je první, protože se hraje na třicet kol,“ připomíná Kobylík reálnou tabulku, kde „sešívaní“ na rivala ztrácejí dva body.

V té virtuální by se do elitní šestky prodral Baník. Pamatujete na tiskovky Pavla Vrby i Pavla Hapala, kteří lamentovali nad neproměněnými tutovkami a vzývali loňskou formu slovenského kanonýra Ladislava Almásiho? Zpětně se ani jednomu trenérovi nelze divit, výjimečnou efektivitu předvedli Slezané díky pětigólovému Muhamedu Tijanimu až proti Plzni a v Olomouci.

„V sezoně jsme měli zápasy, kdy jsme dali gól buď ze všeho, nebo z ničeho. I když jsme měli před sebou prázdnou branku...“ hodnotí trefně s hořkým úsměvem záložník Filip Kaloč.

Mimochodem, Sigma, která zažívá povedený ročník, měla zažít ještě o něco povedenější. S osmi body navíc by byli Jílkovi svěřenci čtvrtí kousek za třetí Plzní. A evropské předkolo by bylo blízko.

„Upřímně? Vím, že na čtvrtém fleku se hraje o Konferenční ligu, ale pro lidi to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Po Baníku přijede na Hanou ještě Sparta se Slavií, což jsou super zápasy a dvakrát vyprodaný stadion,“ těší se Kobylík na atraktivní duely.

Naopak v Českých Budějovicích si mohou mnout ruce, že se jim na poslední chvíli podařilo divokou sezonu pohodlně zachránit proklouznutím do prostřední skupiny o umístění. Metrika je totiž pasuje na chvost s citelnou ztrátou na konkurenty. „Dynamo má obrovské výkyvy. Je schopné dostat pětku a pak pětku někomu dát,“ říká bývalý hráč Bielefeldu či Štrasburku.

Opakem je Zlín, kouči Vrbovi by se nyní s 34 body spalo určitě klidněji než v současnosti...

Tabulka podle očekávaných bodů

(v závorce je uveden rozdíl, o kolik bodů více/méně činí reálný zisk)

Umístění Klub Očekávané body Rozdíl 1. Slavia 60.87 (+5.13) 2. Sparta 54.57 (+13.43) 3. Plzeň 49.17 (+6.83) 4. Olomouc 45.51 (-7.51) 5. Slovácko 43.97 (+1.03) 6. Baník 43.09 (-8.09) 7. Mladá Boleslav 41.15 (-5.15) 8. Bohemians 40.62 (+4.38) 9. Hradec Králové 35.77 (-0.77) 10. Brno 35.24 (-5.24) 11. Zlín 33.58 (-8.58) 12. Liberec 33.06 (+1.94) 13. Jablonec 32.90 (+2.10) 14. Teplice 28.88 (-0.88) 15. Pardubice 28.19 (-0.19) 16. České Budějovice 22.85 (+9.15)

Podle očekávaných bodů měla tabulku vést Slavia. Překvapivé je i umístění Baníku, který podle modelu patří do první šestky. Za povšimnutí stojí také Zlín, jenž měl být podstatně výš, a České Budějovice. Těm naopak model jednoznačně přisuzuje poslední místo.

Co jsou očekávané góly a očekávané body

Modely Expected Goals (xG neboli očekávané góly) nám umožňují kvantifikovat náhodnou kvalitu jednotlivých střel. To nám dává šanci kvantifikovat pravděpodobnost, že tým vyhraje, prohraje nebo remizuje zápas na základě celkových xG obou týmů během zápasu. To lze zase převést na očekávanou hodnotu bodů získaných v každém zápase. To nazýváme očekávané body.