Oku to asi nelahodilo, uznal Zelený. Obvinění Čvančary a Mejdra? Nechápu

Celou sezonu se drží u levé postranní čáry. S ohledem na okolnosti ovšem v Olomouci Jaroslav Zelený zamířil na druhou stranu. I na nezvyklé pozici ovšem obstál a pomohl favoritovi k úspěšnému vystoupení do nadstavbové části. „Nějaké omezení to přináší, když se celou kariéru pohybujete vlevo, je to trochu změna. Nějak jsem to zvládl, takže dobrý,“ prohodil letenský univerzál.

V Olomouci jste to spíš ubojovali, než uhráli pohledným fotbalem, že?

„To jste vystihl. V této fázi sezony nejde hrát na krásu. Důležité je zápas zvládat, což se nám povedlo. Oku to asi tolik nelahodilo, ale důležité je, že máme tři body.“

Mohly se na výkonu projevit hned čtyři změny v základní sestavě? I vy jste nastoupil netradičně na pravé straně…

„Teď nás to chytlo poslední zápasy, i v Liberci bylo hodně změn. Byly zranění, karty. Tohle visí dál ve vzduchu, další hráči mají tři karty, může to přijít kdykoli. Pokud budou takové zápasy, karty se můžou objevit. I kvůli tomu si myslím, že máme kádr dostatečně široký, abychom si poradili. Změny mohou být, když pak někdo nastoupí po delší době, nemusí to být optimální. Ale je důležité, abychom to zvládli mentálně a nechali tam všechno.“

Čím si vysvětlujete, že jsme směrem do ofenzivy byli hodně málo nebezpeční?

„Kdyby Kuchtič proměnil ve druhém poločase na 2:0, všichni bychom se uklidnili. Mohlo by to vypadat lépe a víc připomínat fotbal. Když hrajete se stavem 1:0, jste pod tlakem. Olomouc má navíc výborné hlavičkáře, každý roh pak smrdí. Jsem rád, že jsme to na konci zvládli a neinkasovali.“

Byla pro vás před utkáním velkým tématem kauza kolem Tomáše Čvančary a Jana Mejdra?

„Nějak jsme o tom mluvili, ale osobně jsem to extra neřešil, není to moje věc. Od toho tu jsou jiní lidé… Ale probírali jsme to, takové obvinění se nedá brát na lehkou váhu. Diskuse proběhla, ale nejsme tam od toho, abychom to řešili nějak víc.“

Jaký na celou věc máte názor?

„Nechápu, že si to někdo dovolí…“

Jak se vám hrálo na nezvyklé pozici na pravé straně?

