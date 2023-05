Sparta v Olomouci: zloba Priskeho i Jílka a gólmani, co nesmí na tiskovku

Při vší úctě k oběma celkům, které si za třicet kol základní části zaslouženě vybojovaly účast v elitní skupině o titul, to v neděli na Andrově stadionu byla vskutku nudná podívaná. Bez pohledných akcí, bez šancí, bez technické kvality. Urputný souboj nakonec zvládla lépe Sparta díky ojedinělé Minčevově ráně, na rozdíl od Olomouce ještě Letenští mají stále o co hrát. O titul, zatímco Sigma už jen víceméně o renomé. Co výhra favorita 1:0 ukázala?

„Bavili jsme se o tom, vysvětlili jsme si tu situaci. K hráčům v sobotu na Strahově mluvil i Tomáš Rosický. Ujistil je, že klub stojí stoprocentně za Čvančarou s Mejdrem. Víte, že nedělám tolik osobní komentáře na základě mých pocitů, tady bych ale rád něco řekl. Je to absolutně nepochopitelné, hanebné. Opravdu doufám, že to bude mít další konsekvence. Ať už by měli zasáhnout politici nebo někdo další, je potřeba učinit kroky, aby se nemohla opakovat situace, kdy na internet můžete napsat cokoli, co se vám zlíbí. Pak už to totiž nikdy nesmažete. Věřím, že to cítíte i vy novináři. Víte, jakou máte odpovědnost, jak důležitá vaše práce je. Je potřeba chránit nejen hráče, ale obecně všechny lidi, aby se jim něco takového nemohlo stát. Je to nerespektování hráčů, kteří pracují na tom, aby v kariéře něco dokázali,“ rozpálil se severský kouč.

Jílek: Jasná penalta!

Na sudího Jana Všetečku nebudou Hanáci vzpomínat rádi. Podle nich se měla kopat penalta pro domácí po Kairinenově dotyku s míčem v 65. minutě. Zifčákův tečovaný centr dopadl Finovi někam mezi prso, biceps a paži v oblasti konce rukávu.

„V dnešní době, kdy máme VAR a můžeme se na to jít podívat, nedokážu pochopit, že ani po zhlédnutí videa to ruka není,“ divil se záložník Martin Pospíšil. „Jestli se bojíme písknout něco proti Spartě? Nevím, ale dá se na to podívat na obrazovce přece. Někteří lidé mě odrazovali od návratu do Česka kvůli těmto věcem. Není to nic příjemného, poznal jsem to na vlastní kůži...“ přidal středopolař.

Trenér Václav Jílek souhlasil. „Upřímně v tom mám guláš. Nevím, co je ruka, co není ruka. Ale tohle je penalta. Když si srovnám penaltový zákrok Sparty s Plzní, tak dneska byla Kairinenova ruka možná dál od těla než ta Hejdova. Můžeme se bavit o místu – jestli to byla paže, nebo biceps. Dostal jsem i informaci, že mu to šlo ještě přes hruď. Nesmysl. Nebylo to v přirozené poloze a ruka byla trefená. Za mě penaltový zákrok,“ popisoval.

Situaci komentoval pro ČT i sudí Všetečka. „Z mého pozičního postavení jsem viděl, že bránící hráč zahrál rukou v přirozené poloze a snažil se navíc míči vyhnout. Ten byl navíc těsně před ním tečován. I proto jsem pokutový kop nemohl nařídit," popsal rozhodčí.