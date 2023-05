Bombarďák Jurečka: Čtyři góly stačí. Další cestu k titulu ukáže derby

Jak se to seběhne, že nasázíte v zápase čtyři góly? Speciální den?

„Občas se to tak sejde. Když dáte první, chcete dát druhý… Po tom prvním jsem si věřil, zkusil jsem to i z dálky, věřil jsem, že to tam spadne. Je to ten den, kdy vám tam spadne asi všechno. Mohl jsem dát i další, ale musím zůstat skromný, čtyři góly mi budou stačit, musím pokračovat v práci.“

Vám se to ale zase tak často neschází, v kariéře jste dosud vstřelil jen jeden hattrick, v dubnu 2022 za Slovácko do sítě Baníku…

„Vím, připomínal mi to teď po zápase masér ze Slovácka, že to bylo skoro přesně před rokem. Občas se to povede… Minulou tiskovku jsem vám říkal, že musím být trpělivý a dělat všechno pro to, abych ty góly začal dávat.“

Ještě jedno ohlédnutí, jste teprve druhý slávista, který dal čtyři góly v ligovém zápase. Před vámi to byl Robert Vágner v říjnu 1995, kdy pomohl k vysoké výhře nad Uherským Hradištěm 9:1. Jak si toho vážíte?

„Díky za střípek z historie. (smích) Vážím si toho, ani jsem o tom nevěděl, nevnímal jsem to. A pokud to tak je, je to pěkný. Ale říkám, nekončíme, nadstavba teprve začala.“

Váš výkon pochválil i kouč Bohemians Jaroslav Veselý, s nímž jste se v kariéře potkal. Prý škoda, že vám to takhle nepadalo s ním v týmu…

„Tuhle otázku jsem trochu čekal… Potkali jsme se ve druhé lize v Kolíně, kde nám to angažmá společně nesedlo, tak mám proti němu vždycky motivaci navíc. (smích) A jsem i rád, že takhle na dálku pomáhám Slovácku.“ (smích)

K boji o titul, jak se šlo do utkání s vědomím, že na Spartu, která vyhrála v Olomouci 1:0, ztrácíte průběžně pět bodů?

„Sledovali jsme to v kabině, každopádně ten pohár nás nakopnul, chtěli jsme to zvládnout. Měli jsme to v hlavách, trošku pod tlakem jsme hráli. Z naší strany přišel i trochu vlažný vstup, možná to bylo zapříčiněné i tím pohárem, rozdýchávali jsme se z toho. Do tempa jsme se dostali kolem dvacáté minuty, povedlo se nám vstřelit gól, což nás uklidnilo a pak to z nás spadlo a na hřišti jsme se bavili. Teď ukáže derby další cestu k titulu.“