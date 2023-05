ANKETA před derby: Slavia favoritem. Spartě pomůže Letná, věří Frýdek

Martin Frýdek starší

bývalý záložník Sparty a reprezentace

1. Letná dožene Spartu k výhře

„Samozřejmě věřím, že derby dopadne dobře pro Spartu. Přijde plný stadion, fanoušci nebudou rozděleni půl napůl jako při finále MOL Cupu. Letná dožene domácí kluky k výhře. Když to dokážou, bude to perfektní. Slávisté naopak zvládli poslední vzájemné zápasy lépe, ale teď jde o všechno. Aby mohla Sparta uspět, potřebuje, aby jí zahrálo na maximum minimálně tři čtvrtě mančaftu.“

2. Kdo uspěje, získá titul

„Kdo z týmů vyhraje, získá titul, v případě remízy bude nadstavba zajímavá až do konce. Pokud zápas skončí nerozhodně, bude to lepší pro Spartu, ale na to nelze spoléhat, je to ošemetné a záludné. Oba týmy budou hrát na výhru, nemůžou spoléhat na to, že soupeř klopýtne v dalších zápasech. Třeba z Plzně to všechno spadlo. Hráči pořád bojují o angažmá, ale napětí, adrenalin a hladovost z nich vyprchala. Půjdou to odehrát, ale chybí jim zásadní motivace, aby duely na Spartě a Slavii zvládli.“