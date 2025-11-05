Předplatné

Asociace vypsala výběrové řízení na sportovního ředitele. Nejvíc se mluví o Psotkovi

Zdeněk Psotka (vlevo) by se mohl vrátit do role technického ředitele FAČR
Zdeněk Psotka (vlevo) by se mohl vrátit do role technického ředitele FAČRZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Předseda FAČR David Trunda
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Kdo se stane novým trenérem fotbalové reprezentace? Listopadový výkonný výbor nic nového nepřinesl
Zdeněk Psotka dříve působil jako trenér Olomouce
Zdeněk Psotka během angažmá v brněnské Zbrojovce
11
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Fotbal
Začít diskusi (0)

Předseda David Trunda před volební valnou hromadou slíbil, že na významné posty uspořádá výběrové řízení. Ve středu fotbalová asociace vypsala dvě na pozici sportovního neboli technického ředitele a na manažera sportovního rozvoje. Zájemci se můžou hlásit do 27. listopadu.

Především pozice sportovního ředitele je silně sledovaná, protože tato osoba určuje – nebo minimálně by měla – sportovní strategii celého českého fotbalu. Po fotbalových volbách ji nedobrovolně opustil Erich Brabec, od té doby zůstává místo neobsazené.

FAČR ji v rámci výběrového řízení charakterizuje takto: „Pozice sportovní/ho ředitele/ředitelky ve FAČR je klíčová manažerská role v rámci sekretariátu FAČR, v rámci níž sportovní ředitel/ka je klíčovou osobou zodpovědnou za strategické, organizační i personální činnosti, záležitosti spojené s českými mužskými i ženskými týmy a největšími talenty českého fotbalu.“

Už nějaký čas se mluví o tom, že by se do svého starého křesla mohl vrátit Zdeněk Psotka. Ten pracoval na FAČR jako sportovní ředitel od června 2022 do července 2023, kdy přešel na stejnou pozici v brněnské Zbrojovce.

Tehdejší předseda asociace Petr Fousek to oficiálně vysvětloval jako důsledek zájmu prestižní fotbalové adresy, nicméně také se silně mluvilo o Psotkově nespokojenosti s náplní jeho funkce. Lépe řečeno s možnostmi – především finančními – prosazovat záměry a projekty.

Vozábal asi ne, v zákulisí se řeší i Pivarník

Trunda se s Psotkou již setkal, ovšem stejně tak údajně i s dalšími zájemci. Dříve se mluvilo také o příchodu Martina Vozábala z Táborska, jehož prosazoval Jaroslav Tvrdík, ten však míří na stejné místo ve Viktorii Plzeň. V zákulisí zní také jméno Romana Pivarníka, který stejnou práci dělal na Slovenském fotbalovém svazu.

Zákulisní informace říkají, že o místo bude velký zájem a půjde o známá jména z českého fotbalového prostředí.

Na asociaci vědí, že nastavení požadovaného směru nepřijde přes noc. „Reforma sportovního úseku je gigantická práce. Bude to nejsložitější výzva toho výboru a my se na ni chceme připravit,“ řekl před časem člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík.

Asociace vypisuje výběrové řízení na pozici manažera sportovního rozvoje. Ten podle jejích představ „zajišťuje strategické řízení a rozvoj fotbalu v České republice, zejména v rámci vzdělávání, soutěží, trenérů a grassroots. Hlavním cílem je zlepšovat rozvoj hráček a hráčů mládežnických kategorií, sportovní výkonnost, podpora růstu talentů a zajištění dlouhodobé udržitelnosti jak po sportovní, tak po ekonomické stránce.“

Pro obě výběrka platí, že zájemci se musí přihlásit do poledne 27. listopadu.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů