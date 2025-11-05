Asociace vypsala výběrové řízení na sportovního ředitele. Nejvíc se mluví o Psotkovi
Předseda David Trunda před volební valnou hromadou slíbil, že na významné posty uspořádá výběrové řízení. Ve středu fotbalová asociace vypsala dvě na pozici sportovního neboli technického ředitele a na manažera sportovního rozvoje. Zájemci se můžou hlásit do 27. listopadu.
Především pozice sportovního ředitele je silně sledovaná, protože tato osoba určuje – nebo minimálně by měla – sportovní strategii celého českého fotbalu. Po fotbalových volbách ji nedobrovolně opustil Erich Brabec, od té doby zůstává místo neobsazené.
FAČR ji v rámci výběrového řízení charakterizuje takto: „Pozice sportovní/ho ředitele/ředitelky ve FAČR je klíčová manažerská role v rámci sekretariátu FAČR, v rámci níž sportovní ředitel/ka je klíčovou osobou zodpovědnou za strategické, organizační i personální činnosti, záležitosti spojené s českými mužskými i ženskými týmy a největšími talenty českého fotbalu.“
Už nějaký čas se mluví o tom, že by se do svého starého křesla mohl vrátit Zdeněk Psotka. Ten pracoval na FAČR jako sportovní ředitel od června 2022 do července 2023, kdy přešel na stejnou pozici v brněnské Zbrojovce.
Tehdejší předseda asociace Petr Fousek to oficiálně vysvětloval jako důsledek zájmu prestižní fotbalové adresy, nicméně také se silně mluvilo o Psotkově nespokojenosti s náplní jeho funkce. Lépe řečeno s možnostmi – především finančními – prosazovat záměry a projekty.
Vozábal asi ne, v zákulisí se řeší i Pivarník
Trunda se s Psotkou již setkal, ovšem stejně tak údajně i s dalšími zájemci. Dříve se mluvilo také o příchodu Martina Vozábala z Táborska, jehož prosazoval Jaroslav Tvrdík, ten však míří na stejné místo ve Viktorii Plzeň. V zákulisí zní také jméno Romana Pivarníka, který stejnou práci dělal na Slovenském fotbalovém svazu.
Zákulisní informace říkají, že o místo bude velký zájem a půjde o známá jména z českého fotbalového prostředí.
Na asociaci vědí, že nastavení požadovaného směru nepřijde přes noc. „Reforma sportovního úseku je gigantická práce. Bude to nejsložitější výzva toho výboru a my se na ni chceme připravit,“ řekl před časem člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík.
Asociace vypisuje výběrové řízení na pozici manažera sportovního rozvoje. Ten podle jejích představ „zajišťuje strategické řízení a rozvoj fotbalu v České republice, zejména v rámci vzdělávání, soutěží, trenérů a grassroots. Hlavním cílem je zlepšovat rozvoj hráček a hráčů mládežnických kategorií, sportovní výkonnost, podpora růstu talentů a zajištění dlouhodobé udržitelnosti jak po sportovní, tak po ekonomické stránce.“
Pro obě výběrka platí, že zájemci se musí přihlásit do poledne 27. listopadu.