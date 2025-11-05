Olomouc ztrácela čtyři branky, přesto z Jihlavy vezla výhru po penaltách
Málo vídaný obrat se povedl hráčům Olomouce Mighty Ducks v Superlize malého fotbalu. V utkání šestého kola na hřišti Jihlavy Miners prohrávali o čtyři branky, přesto ještě duel vyrovnali na 5:5 a v dlouhém penaltovém rozstřelu uspěli 6:5. Čtyřmi góly a asistencí ve druhém poločase obrat řídil záložník Jakub Můčka.
Hanáci si odvezli z Vysočiny dva body, přestože se zápas pro ně už jevil ztracený. „Prohrávali jsme 0:4, takže to vypadalo všelijak. Přijde mi, že poslední dobou jsme strašně ztratili formu, jak se pořád mění mančaft, je to těžší, soupeři jsou lepší, i Jihlava hraje velice dobře. Hodně se nadřeme na góly, naopak laciné dostáváme. O to větší vzpruha pro nás je, že jsme ve druhém poločasu v Jihlavě otočili výsledek a dotlačili utkání do vítězného konce. Za dva body jsme rádi, pomůže nám to do dalších zápasů,“ radoval se olomoucký hrdina Jakub Můčka.
Naopak v týmu Horníků zavládl pochopitelně smutek, neboť prohospodařili luxusní náskok. „Jsme zklamaní, že jsme prohráli po takovém vývoji. Dá se říct, že jsme utkání měli tak dobře rozehrané, kdy jsme věřili, že by se nemělo už nic stát. Bohužel jsme ho v závěru ztratili,“ litoval jihlavský útočník Bohuslav Půža.
Domácí dominovali v prvním poločase, Oleh Kvyh, Jakub Göth a Dmytro Tupik zařídili tříbrankový náskok, který čtyři minuty po přestávce ještě zvýraznil Půža. Jenže hned vzápětí snížil Vilém Waclawik a pak přišly velké chvíle Můčky. V rozmezí 35. až 49. minuty hattrickem zařídil vyrovnání.
V 53. minutě ještě vrátil Jihlavě vedení Půža, jenže za tři minuty Můčka opět vyrovnal svým čtvrtým zásahem v utkání. „Nikdy žádný zápas nevzdávám, zvlášť v malém fotbale se hraje do šedesáté, ne-li první nastavené minuty. Gólů lze dát hodně i za krátkou dobu, takže pořád máte motivaci body dovézt. Trenér Zeman už je sice trochu frustrovaný, ale i pánové Táborský a Grulich v našem realizačním týmu malému fotbalu věnují hodně volného času, takže vůči nim cítíme taky zodpovědnost. Když se na to člověk podívá z téhle stránky, bojujeme za Olomouc a za lidi, kteří tomu věnují čas, což je pro mě hnací motor. Je potřeba vždy nechat na hřišti duši,“ nabádal Můčka.
Kouč Jihlavy: Podcenili jsme to
Penaltový rozstřel došel až do sedmé série. Když ve druhé neproměnil pokutový kop olomoucký kapitán Adam Novotný, neuspěl následně ani domácí Martin Janák. V sedmé sérii selhal jihlavský Dominik Homola, zatímco hostující Waclawik nabídnutou šancí nepohrdl a stvrdil výhru Mocných kačerů.
Domácí však zápas ztratili dřív než v pokutových kopech. „Ve druhém poločase sice Olomouc přidala a začala nás napadat, ale utkání jsme měli ve svých rukou a pokazili jsme si ho sami. Neměli jsme nechat zápas dojít do penalt. Vedli jsme 4:0 a mysleli jsme si, že utkání máme pod kontrolou, jenže jsme to podcenili. Bohužel přišlo srovnání, to se nemělo stát,“ mrzelo jihlavského Půžu.
Můčka se na hanáckém triumfu podílel nejen čtyřmi brankami v základní hrací době, ale i proměněným pokutovým kopem, do rozstřelu šel jako první olomoucký hráč. „Nějaký pátek už tady hraju a ještě jsem neměl takový bodový příspěvek, že by mi to tak napadalo. Je to hezké, ale důležité jsou body, jsem jen jedna část skládačky z těch iks kousků, co se na tom podílejí,“ povídal skromně.
Hanáci poskočili na čtvrtou příčku východní skupiny, kolo před koncem podzimní části na třetí Jihlavu ztrácejí pouze bod.
Jihlava Miners – Olomouc Mighty Ducks 5:5 (3:0), pokutové kopy 5:6
Branky a nahrávky: 17. Kvyh (Göth), 26. Göth (Kubica), 30. Tupik (Diviš), 34. Půža, 54. Půža (Homola) – 34. Waclawik (Můčka), 35. Můčka (Kalina), 43. Můčka (Waclawik), 49. Můčka (PK), 56. Můčka (Táborský). Penalty proměnili: Kvyh, Göth, Diviš, Půža, Brtnický – Můčka, Kálay, Barták, Látal, Kadlec, Waclawik. Neproměnili: Janák, Homola – Novotný. Rozhodčí: Mašek – Stěhule. ŽK: Tupik (Jihlava).
Jihlava Miners: David Kubica – Dmytro Tupik, Dominik Homola, David Brtnický (C), Martin Janák, Oleh Kvyh, Bohuslav Půža, Roman Diviš, Jakub Göth.
Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina – Václav Látal, Marek Táborský, Ondřej Kadlec, Jan Barták, René Kálay, Jakub Můčka, Vilém Waclawik, Lukáš Grulich, Adam Novotný (C), Tomáš Zeman.