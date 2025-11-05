MOL Cup ONLINE: Bohemians - Ml. Boleslav 0:0. Baník zvládl drama v Pardubicích
Další dva čtvrtfinalisty dnes pozná domácí fotbalový pohár. Baník zvládl dramatický zápas na hřišti Pardubic, díky gólu Davida Buchty vyhrál 4:3 v prodloužení. Od 19.00 pražští Bohemians 1905 hostí Mladou Boleslav, oba týmy naposledy vyhrály v září. ONLINE přenos z utkání MOL Cupu sledujte na iSportu.
MOL Cup 2025/2026
Pardubice ve čtvrtém soutěžním utkání utrpěli první porážku po nástupu kouče Jana Trousila, jenž však dnes na lavičce kvůli nemoci chyběl. Jeho povinnosti převzal asistent Tomáš Polách. Pro Východočechy začalo utkání dobře, po čtvrthodině si Míšek naběhl na Botosovu kolmici a chladnokrevně zakončil k tyči.
Vyrovnání zařídil ještě do poločasu Planka po rychlém brejku a spolupráci s Havranem. Dvacetiletý záložník zaznamenal premiérovou soutěžní trefu po letním příchodu z Karviné. Obrat dokonal v 57. minutě Boula, na jehož nepříliš umístěnou ránu zpoza vápna zareagoval brankář Charatišvili pozdě. Další trefu přidal střelou o břevno Buchta.
V 83. minutě ale snížil Šancl, který se v zimě vrátí z hostování do Slavie a přestoupí právě do Ostravy, a v nastavení srovnal hlavou pro změnu bývalý hráč Baníku Smékal. Divoký průběh se šancemi na obou stranách pokračoval i v prodloužení a ve 110. minutě rozhodl tvrdým volejem Buchta.
Baník uspěl pod trenérem Tomášem Galáskem na čtvrtý pokus po třech ligových porážkách. Slezané zdolali dnešního soupeře pošesté v řadě a počtvrté v tomto roce. V březnu si s ním poradili ve stejné fázi minulého ročníku domácího poháru, v němž došli až do semifinále.
Po dnešku bude známo šest účastníků čtvrtfinále, které si zahrají i Jablonec, Slavia, Plzeň a Karviná. Kromě večerního duelu v Ďolíčku zbývá z osmifinálového programu ještě odehrát zápasy Zbrojovka Brno - Hradec Králové (12. listopadu) a Artis Brno - Sparta (3. prosince).