ONLINE + VIDEO: Brno - Pardubice 0:1. Chlumecký skóroval z dorážky po rohu

Fotbalisté Zbrojovky ve skupině o záchranu ve FORTUNA:LIZE přivítají v kritickém zápase Pardubice, které z předposledního místa ztrácí na to, aby se vyhnuly baráži sedm bodů. Brno pak čtyři. Oba dnešní celky v tom prostě jsou namočené a do konce nadstavby by se musely hodně ohánět, aby se zřekly soubojů s druholigovými týmy. Duel začal v 15:00. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.