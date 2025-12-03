Liga očima fanoušků: Ve Feyenoordu nejsou blbí. Bohemka? Rozstříhat registračky
Fotbalová Chance Liga má za sebou sedmnácté kolo. Jak ho hodnotí fanoušci vybraných klubů? Sparta po bídném výkonu padla doma s Pardubicemi a opět se řeší, jakou roli sehrál trenér Priske. Ztráty rivala využila Slavia, která porazila Slovácko a má v čele tabulky náskok už pěti bodů. Výhru sice slaví i Plzeň, ale výkon měl do ideálu daleko... Mnohem lépe na tom byl Baník, který porazil Duklu a vyhoupnul se z posledního místa. A co hra Bohemians proti Teplicím? Přečtěte si hodnocení fanoušků v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport.
Sparta Praha
Mizérie. Ve Feyenoordu nejsou blbí…
Patřím ke kritikům návratu trenéra Priskeho. Po každém dalším zápase se přesvědčuji, že správně. Bez ohledu na vítězství s Legií, která je ještě ve větším srabu než my a která, pokud by proměnila své tři šance, nás porazila, můžu shrnout, že je to mizérie. Naše výkony jsou podprůměrné. Birma to drbe, Haraslínova forma je fuč a Vydra, jehož bych nejraději vrátil do Boleslavi, byl vystřídán již v prvním poločase. Že naši hráči snad nezapomněli hrát fotbal, se někteří snažili dokázat po přestávce. Pozdě bycha honit!
A co hlava našeho týmu? Má veškerou podporu vedení, nejlepší odborníky z celé Evropy k ruce, ale výsledky tomu neodpovídají. Neumím vyhodnotit data z „krabiček“, které má každý hráč během zápasu na sobě, ale na to přece máme lidi. Kde je zakopaný pes? V trenérovi, který nedokáže z hráčů dostat maximum a sám je spokojen s výší své smlouvy u nás a dříve vysouzených peněz a příjmů z předčasně zrušených smluv? Priske není špatný trenér, ale už vůbec ne dobrý. Alespoň pro nás, s naší historií, určitě ne. Co myslíte, pánové Sivoku a Čupře?
Miloš Kolář, 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Hrdina Staněk, záblesky fotbalovosti i dáreček od Pardubic
Remízu ze zápasu s Bilbaem by asi za jiných okolností většina fanoušků brala. Ovšem způsob, jakým k ní Slavia došla, opět vzbudil především rozpaky. Hrdinou byl Staněk, k bráně soupeře se slávisté podívali jen sporadicky, přestože hráli doma a soupeřem rozhodně nebyl velkoklub typu Arsenalu.
O víkendu si ale slávisté spravili náladu a ukázali, že fotbal hrát ještě nezapomněli. Jistě, soupeřem bylo slabé Slovácko, to je potřeba brát v úvahu, nicméně co se týče obrazu hry, musí být teď fanoušek spokojen i s tím, když se záblesky fotbalovosti projeví proti slabším týmům. Penalta byla sice hodně sporná, druhá branka ale naopak jedna z nejhezčích v celé sezoně. Přispěl k ní i odchovanec Jelínek, který nastoupil v základní sestavě a rozhodně nezklamal. Naopak vypadal stejně dobře jako v podzimním systému Slavie Christos Zafeiris. Pěkný dáreček pak nadělily Slavii v neděli večer Pardubice, takže na začátku prosince to v tabulce vypadá ještě lépe, než jsme před víkendem mohli čekat.
Ondřej Kreml, 42 let, vědecký pracovník
Viktoria Plzeň
U nás VAR řádil, ale že se neukázal jinde?
Týden plný fotbalu je za námi. V poháru docela dobrý. Je s podivem, jak dokážeme vzdorovat a nahánět týmy ze špičkových evropských lig, a potom předvádět v naší lize takovouhle bramboračku. Adu může v první minutě střílet a skoro zakopne o míč… Výhra z toho byla, ale jaká. Soupeř, tentokrát Mladá Boleslav, opět v oslabení celý poločas – a my si to šmidláme, jako by se nemohlo nic stát. Nic, hlavně že jsme vyhráli, chlapci z lavičky mají co dohánět.
Jinak kolo skvělé, rozhodčí se činili. U nás VAR černá ruka řádil třikrát, co tam pořád hledá? Že se takhle neukázal i jinde? Co ten faul nefaul a penalta? Co ten blázinec na druhém konci Prahy? Jedno je jistý: Asi bychom měli hrát stále soutěž s týmy z jiných lig, protože nám to nejspíš vyhovuje víc. Do konce podzimu zbývají dvě kola plus výlet do Atén. Vypadá to dobře, po Slovácku a Dukle by měly být za odměnu.
Čest královně Viktorce!
Kovi, 57 let, koordinátor distribuce
Baník Ostrava
Kohút a Boula šli příkladem, Baník to odšpuntoval!
V sobotu nás čekala Dukla a bez nadsázky šlo o jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Poslední (!) Baník pět utkání nebodoval, a to dokonce bez vstřelené branky. První půlhodinu sice nechybělo nasazení, ale nohy nám svazovala nervozita a z křeče nás vysvobodil až první gól Kričfalušiho, k čemuž mu gratuluji. Od té doby šel náš výkon určitě nahoru, zanedlouho jsme přidali druhý gól po akci Bouly a zakončujícího Kohúta.
Oba jmenované bych chtěl vyzdvihnout, šli příkladem v bojovnosti i v emocích, a také většina akcí nesla jejich podpis. Důkazem byla i třetí trefa, kdy Boula do prázdné brány ve skluzu dorazil předchozí zakončení Buchty. Škoda inkasovaného gólu, ale jinak jsme utkání až do jeho konce celkem bezpečně kontrolovali. Moc se mi také líbilo, jak zápasem žila lavička, emoce byly obrovské a závěrečná děkovačka stála za to. V neděli je na programu hornické derby v Karviné. Postavení v tabulce je sice proti zvyklostem obrácené, přesto ale věřím, že se nám nějaké body podaří vyrubat.
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Bohemians Praha 1905
Rozstříhat registračky! Šílenost! Všechno špatně!
Tohle není normální. Dovedu pochopit, že můžeš dostat trojku v Teplicích, protože máš den blbec a soupeři tam spadne všechno, ale prohrát s nimi i doma je šílenost. Asi by to nebyla Bohemka, aby zvládla zápas, který zvládnout má. Neberu jediný argument ve snaze ospravedlnit tuto příšernou ztrátu. Nejhorší je, když po inkasované brance člověk vidí, že to najednou jde. Do vápna lítá jeden centr za druhým, trefíš břevno, těsně mineš branku, fajn. To je ovšem pro mě jasný důkaz, že jsi na to 75 minut házel bobek a vlastně jsi asi byl spokojený s plichtou. Nevím, co jiného si mám myslet, protože přesně takhle to působí.
Inkasovanou branku vůbec nebudu rozebírat, za takové se kartáčuje i na okrese. Všechno špatně. K čemu je fajn výkon u sešívek, když pak doma předvedeš toto?! Ano, jsou to typologicky jiné zápasy, ale ten přístup… Jsem v afektu i mnoho hodin po utkání. Některým jedincům bych rozstříhal registračku a poslal vlakem do Kolovrat. Třeba by se lehce probrali. Takhle se liga za Bohemku nehraje! Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu