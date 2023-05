Kováč o Pardubicích: Už jste nás viděli mrtvé. Řezníček je prý hráč sezony

Vedoucí trojice skupiny o záchranu už odskočila. Jste smíření s tím, že půjdete minimálně do baráže?

„Takhle jsme hráli od začátku. Říkali jsme: Zkusme nebýt po pětatřiceti kolech poslední. To je naše jednoznačná priorita. Ve hře je ještě devět bodů, to je strašně moc. Zlín máme doma, pokusíme se ho porazit.“

Vybavujete si, že by brankář chytil tak rychle po sobě dvě penalty?

„Vůbec si nic takového nepamatuju. Proti nám se kopalo deset penalt, my jsme měli jednu. Florin chytil za tu chvilku už tři. V Teplicích a dvě v Brně. Celou dobu říkám, že je démon a jsme strašně šťastní, že tady je. Dává nám v každém zápase šanci bodovat. Nebýt Sparty, na takového hráče nikdy nedosáhneme. Po dvou porážkách venku jsme nebyli v nějak výborné pozici.“

Soucit s Jakubem Řezníčkem asi mít nebudete. Ale co asi cítí kanonýr, který dvakrát selhal?

„Já jsem ho dával jako nejlepšího hráče celé sezony. Mám ho rád, respektuju ho. Kuba je dobrý fotbalista. Tohle ho nesmí zlomit. V Brně dal devatenáct gólů, to je prostě neuvěřitelný. Za mě je to hráč sezony. Díky němu je Zbrojovka pořád ve hře o udržení v lize.“

Jak jste viděl zápas, ve kterém jste zpočátku vládli?

„První poločas jsme zvládli velmi dobře, konečně jsme dali venku první branku. To bylo strašně důležité. Brno hrálo velmi pasivně, a to nám hodně vyhovovalo. Vidím, že v pohodě není, i když má na vršku Ševčíka, Řezníčka, Alliho i Hladíka, což jsou na ligu nadstandardní hráči. Padlo to na ně. V půlce sezony si mysleli, že budou hrát v klidu. My jsme v tom od prvního kola. Řekněme si pravdu: I vy jste nás už viděli mrtvé. Ale pořád tam jsme a bojujeme. Máme mladý tým a skvělou kabinu. Kluci jsou bojovníci.“

Domácí se každopádně po pauze vzepjali a dostali vás pod tlak. Čím to?

„Věděli jsme, že ve druhém poločase se to změní a oni budou daleko víc agresivní. Nevstoupili jsme do toho dobře. Jako bychom se zalekli toho, že to můžeme zvládnout. Z toho pramenily chyby, dvě penalty, které Florin fantasticky vychytal. Dal nám šanci tyhle tři body uhrát. Strašně moc bych mu chtěl poděkovat. A hlavně týmu, že to perfektně odpracoval. Za výhru jsme šťastní.“

Co říkáte na strategii Zbrojovky, která hrála doma a od první minuty zalezla do hlubokého pasivního bloku?

„Těžko se mi to komentuje. Je to věc jejich trenéra, jak postaví taktiku. Nerad bych to rozvíjel. Musím říct, že nám to povedlo v tom, že jsme dali gól první.“

Záložník Michal Hlavatý měl v první půlce na noze několik branek. Ani jednou se netrefil. Mrzí vás to?

„Míša je náročný, hodně chodí za obranu a doplňuje akce. Dostává se do šancí, v nichž mu chybí trošičku klid a štěstí. Ale když takhle bude pracovat, góly zase přijdou.“

Proč jste tak brzy střídal aktivního špílmachra Dominika Janoška?

„Ne kvůli výkonu, ale z taktických důvodů. Jany zase podal velmi dobrý výkon. Chtěl jsem tam dostat zkušeného Jeřába (Jana Jeřábka). Potřeboval jsem mít na hřišti dva defenzivní záložníky, protože jsem věděl, že Zbrojovka zjednoduší hru.“

Pochopí to Janošek?

„Jednoznačně.“