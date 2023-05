Svědík o bodu z Ďolíčku: Tým hraje na maximum. Plzeň? Víte víc než já

Jak jste viděl bezbrankovou remízu v Ďolíčku?

„Myslím, že od počátku utkání jsme až na pár pasáží byli aktivnější, měli jsme větší držení míče, nicméně nás zlobí, že hrajeme po šestnáctku. Když se do ní dostaneme a máme pár závarů, tak je neproměníme nebo nemáme kvalitu na posledních dvaceti metrech. Máme třeba dvanáct centrů, ale jen čtyři jsou kvalitní. Je znát, že jsme přišli o ofenzivní hráče, to nás trápí celou sezonu, na gól se nadřeme a nestačí ani tlak. Naopak u Bohemky je vidět, že je v šestnáctce ohromně nebezpečná. Má hráče, kteří si umí najít prostor. Ale dnes jsme jí dovolili minimum, byli jsme dobře připravení. Boj o čtvrté místo je pořád otevřený.“

Měli jste velkou převahu v držení míče, čekal jste takový průběh?

„Troufnul bych si říct, že jsme hráli opravdu dobře. Byli jsme velmi dobře připravení na styl Bohemky bez výstavby s balony rychle nahoru. Oproti minulému utkání byl rozdíl v emocích, které jsme si minule vytýkali, a soubojovost v odražených míčích ve středu pole. Bylo ohromně znát, že jsme získávali druhé míče. Pak jsme mohli buď přenést těžiště, nebo hrát kombinačně přes stopery.“

Tak v čem je problém?

„Když dostaneme míč do křídelního prostoru, tak chování v šestnáctce, ve výběru místa. Ne náhodou máme jen 36 vstřelených gólů. Když vám odejde Sadílek, Jurečka a Cicilia, je to velká síla. A nenahradili jsme ji vůbec nikým. Nikdo do ofenzivy nepřišel. Hráli jsme pohárovou sezonu na podzim, kdy jsme byli po patnácti kolech desátí s devatenácti body, dnes se pereme o čtvrté místo, takže myslím, že tým hraje na maximum. Máme lepší i horší období, ale vidím realitu a dneska jsem nenašel hráče, který by z hlediska výkonu a nasazení nepodal maximum.“

Jak se posunula situace okolo čtvrté místa?

„Je otevřená směrem dál. Nevytváříme si na sebe tlak. Víme, že máme dobrou sezonu a nejlepší získá čtvrté místo. Jestli bude lepší Bohemka, tak ať hraje pohár ona. Zároveň vidím na mužstvu touhu po čtvrtém místě. Kluci si zkusili dvě pohárové sezony a mají touhu ji hrát znova. Ale je otázka, jestli jsme na to v téhle sezoně měli.“

Když už jste tak blízko, nebylo by vám to líto?

„Bezpochyby. Ale je otázka, co dál. Máme starší mančaft a i v jarní části se potvrdilo, že když byly tři zápasy v týdnu, tak někteří starší hráči nedocházeli k maximu. A v obranné fázi jich je poměrně dost. Pak ztrácíte kvalitu. Třeba Daníčka jsme nemohli nasadit do všech zápasů, protože měl úplně stažené zadní svaly a nevěděli jsme, co s tím. Přitom kondici má výbornou. Je otázka, co to s námi udělá v létě. Víte, že jsme starší hráče prodloužili a jak to budeme zvládat? Bude velmi důležitá i klubová strategie, co pro nás je dobře a co ne.“

Zápas byl i kvůli důležitosti hodně napjatý. Jak s emocemi týmu pracujete?

„Na týmu vidím, že rozumí, jak důležitý zápas to byl a co musí udělat, aby čtvrtý byl. Je otázka, jestli na to sportovně máme. To se ukáže až po dalších zápasech. Máme doma Olomouc a Spartu, pak končíme na Slavii, bude to velmi zajímavé.“

V posledním týdnu se mluvilo i o vás a zájmu Plzně. Chcete k tomu něco říct?

„Myslím, že jste toho věděli víc než já. Takže jsem rád, že jste mi k tomu něco řekli. Jestli byl zájem, tak ano, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.“