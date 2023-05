Kušej: český Ribéry, který dráždil mercedesem. Náhrada za Olayinku?

Nejvyšší soutěž hraje teprve pár měsíců, ale během nich už ho stihl zaregistrovat snad každý. Brzo třiadvacetiletý Vasil Kušej ale v dresu Mladé Boleslavi nezaujal svými dynamickými ofenzivními výpady jen fotbalové fanoušky, ale i největší české kluby. „Má krátký krok a dovede to rozkmitat neskutečně,“ říká na Kušejovu adresu fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Když řekl Jindřich Trpišovský o Matěji Juráskovi, že je nečeský, tak to samé platí i o Kušejovi. Je to borec, který zastane čtyři ofenzivní pozice,“ pokračuje Kvasnica.

Měla o něj zájem olomoucká Sigma i ostravský Baník, nakonec ale zvítězila Mladá Boleslav. A v Kušejovi možná našla poklad. „Zlepšuje se týden co týden,“ všímá si Kvasnicův kolega Jiří Fejgl: „Vzal si ho do parády Marek Kulič a pilují spolu třeba zakončení, i v tom jde nahoru, paletu má mnohem širší, než na začátku jara.“

Kam povedou další kroky nevysokého fotbalisty s mimořádnou akcelerací? A neodradí případné zájemce Kušejova pověst „grázlíka“? „Zlobil dost. Když přijel do Ústí nad Labem poprvé na trénink, tak mu koukala potetovaná ruka z okýnka mercedesu, to veteráni koukali, co se děje. Ale Pavel Hoftych ho v Bolce srovnal, tohle on umí,“ říká Fejgl.

V zákulisí se mluví o zájmu Slavie, která hledá náhradu za odcházejícího Petera Olayinku. „Co jsem slyšel, tak Trpišovskému se zatím nelíbila Kušejova efektivita, ale to bylo na začátku jara. Od té doby šel nahoru,“ upozorňuje Kvasnica. „A koho mi připomíná? Ribéryho bez jizvy. Postavou, postově, herním projevem,“ vypočítává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz v novém díle pořadu iSkaut.

Hodil by se Kušej Slavii?

Jak ho formovala štace v Dynamu Drážďany?

Měl by z Mladé Boleslavi odejít už teď v létě?

Co mu radí jeho mentor Marek Kulič?

Nejlepší momenty Vasila Kušeje z jara

Akcelerace a dynamika, heat mapa a zakončení

Jaký vliv má na něj Matějovský a spol.?

Mají to menší fotbalisté v Česku těžší?

