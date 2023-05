Trpišovský: Hráli jsme za sebe. Váží si Jurečky, přiznal, že řešil střelce Plzně

Václav Jurečka říkal, že zápas Sparty se spoluhráči sledoval, nebál jste se po její výhře 2:1, že to hráče může trochu položit?

„Většina to sledovala, věděli, jak to probíhá, že Bohemka vede. Potom to skončilo, jak to skončilo... Ale my se na ten tým snažili apelovat, že nás pořád čeká velký zápas, že přišla spousta diváků, další spousta se dívá v televizi, tak aby výkon byl profesionální a co nejlepší, abychom to zvládli, abychom oddělili situaci v tabulce, nebo jak se to celé vyvíjí... Abychom divákům nabídli dobrý výkon, abychom hráli za sebe a za Slavii. A to by se dělo stejně, ať by zápas Sparty dopadl jakkoliv.“

Ve vynikající formě je Václav Jurečka, je to ten typ hráče, kterého hledáte a který by v budoucnu mohl mít třeba dvacetigólovou sezonu?

„Venca je pro mě tahoun týmu, jsem s ním maximálně spokojený. Jeho výkonnost je skvělý i bez gólů, má přínos pro tým, když má míč, i když ho nemá, je důležitý v presinku, při udržení míče, v soubojích, v přechodové fázi, dobře se rozhoduje… Teď je v perfektním rozpoložení, strašně si ho vážím a je pro nás nesmírně důležitý. A jeho góly jsou bonus, zaslouží si je.“

Ještě z jiné stránky, co Rafiu Durosinmi, jenž se proti vám prosadil podruhé, poprvé za Karvinou. Kdyby byly jiné okolnosti a Plzeň na něj neuplatňovala opci, chtěl byste ho?

„Je to určitě zajímavý typ hráče. My ho sledovali dlouho už v jeho dorosteneckém věku od doby, kdy zahrál v dorostenecké lize dobře na Spartě. Několikrát jsme to i řešili, nakonec to skončilo, jak to skončilo… Má velkou budoucnost.“

Ještě k Igohu Ogbuovi, kterého jste střídal. Kvůli zdraví?

„Má problémy s přitahovačem, zlobí ho to dlouho, to byl důvod jeho preventivního střídání s Bohemians, teď o poločase říkal, že to hodně cítí, nakonec si o střídání řekl, nemohl jít do maximálního sprintu. A jak byl zápas roztrhaný a rozběhaný, radši jsme ho sundali, i když jsme věděli, jak důležitý pro nás v soubojích je. Ale nechtěli jsme riskovat, aby došlo k něčemu vážnějšímu.“