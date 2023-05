Z hrdiny je padouch, Nita potopil Pardubice. Kováč se zlobil: Šílenost

Seděl na zemi, hlavu sklopenou. Přišel k němu Kamil Vacek, zvedl ho na nohy. Ale nebylo to jednoduché. Florin Nita dobře věděl, že prohra se Zlínem 1:2 je z velké části jeho vina.

Trenér Radoslav Kováč to také potvrdil, byl velmi rezolutní: „Obrovská, strašná chyba, šílenost. Několikrát nám pomohl, ale je potřeba si říct na rovinu, že to jde za ním. Sice jsme nedali druhý gól, ale tohle je neodpustitelné.“

Co se vlastně v 86. minutě událo? Střídající Youba Dramé poslal pas z pravé strany. Míč to byl lehce přetažený, Nita vyběhl až za pravou tyč. Zvedl ruce, zdálo se nevyhnutelné, že balon skončí v jeho rukavicích. Při vysokých centrech byl do té chvíle absolutně soustředěný, klasicky v pohodě. Jenže najednou provedl nepochopitelný kousek. Stáhl ruce, míč pouštěl do autu. Dozajista netušil, že za něj zabíhá Antonín Fantiš. Křídelník trefil hlavou odkrytou bránu, bylo rozhodnuto.

„Kdyby se na to dobíhající hráč vykašlal, tak se to nestane. Naštěstí jsme akci dohráli do konce,“ ocenil střelce trenér Pavel Vrba. „Nevím, proč mu to propadlo, ale pro nás je to dobře,“ řekl trefně.

„Chyby se stávají, ale musíme o tom mluvit. Je zkušený, je tady královsky placený, jde to za ním,“ zopakoval Kováč. „Pro Zlín to byl dárek,“ hudroval.

Nita vskutku nesl moment složitě. Po utkání to s ním v šatně probíral záložník Michal Hlavatý. Rumun, jenž je v Pardubicích na hostování ze Sparty, u něj získal zastání. „Chyby se stávají. Úplně stejná je ta, že jsme z tlaku nedali druhý gól. Nebudeme ho teď kritizovat, udělal nám mraky bodů,“ řekl středopolař.

Je však fakt, že kiks výrazně ovlivnil boj o udržení. Najednou mají Pardubice stejně bodů jako Brno (31), Zlín je vzadu pouze o jeden.

„A je to tady znovu. Přitom jsme to mohli vyřešit,“ láteřil Kováč. Je to tak, v případě výhry by měli Východočeši už jistou baráž. Zlatá by byla i plichta, od Zlína by udrželi čtyřbodový odstup. Kouč to věděl, proto ještě dlouho po zápase seděl na lavici vedle hřiště, stadion už byl prázdný a on přemítal, jak ve středu vyzrát na Jablonec, který dorazí s jistotou záchrany.

To Vrba byl v jiném rozpoložení. Na tiskovku přikvačil s úsměvem a se slovy: Odpovím vám na všechno.“ Pak už ze sebe sypal: „Bylo to strašně důležité, klíčové. Naše situace mohla být třeba už neřešitelná. Navíc jsme byli zklamaní, z toho, jak dopadl minulý zápas.“ V něm Zlínští padli v Teplicích a byli poškozeni rozhodčím, měli kopat penaltu. „Mohli jsme mít o tři body víc. Možná se ten nahoře koukal, a proto jsme měli v Pardubicích štěstí,“ uznal herní převahu domácích.

Ta jim však nebyla nic platná. Srazila je (klasicky) produktivita a nečekaně Nita.